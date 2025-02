Grammy-Album live – Norah Jones kommt nach Deutschland

Stolze Besitzerin von neun Grammys war Norah Jones bis vor kurzem, bis sie bei den 67. Grammy Awards Anfang dieses Jahres den begehrten Preis für das beste traditionelle Pop-Vocal-Album entgegennehmen konnte. Das macht ihren insgesamt zehnten Grammy für ihr inzwischen neuntes Solo-Studioalbum. „Visions“, mit erfolgreichen Singles wie „Running“ und „Paradise“, ist eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Multiinstrumentalisten Leon Michels.

„Der Grund, warum ich das Album 'Visions‘ genannt habe, ist, dass viele Ideen mitten in der Nacht oder im Moment kurz vor dem Schlafengehen kamen“, erklärt Jones. „Die meisten Songs sind ganz entspannt auf die gleiche Weise entstanden, ich saß am Klavier oder an der Gitarre und Leon spielte Schlagzeug, wir haben einfach nur gejammt. Ich mag die Klarheit und Einfachheit zwischen Leon und mir, dass unsere Musik irgendwie 'garagenhaft‘ und trotzdem gefühlvoll klingt. Niemals überperfektioniert.“

Mit dem Repertoire des Albums – und ganz sicher auch ihren Klassikern – begibt sich Norah Jones ab Mai auf internationale Tournee, zwei Termine in Deutschland dürften ihre vielen Fans hierzulande erfreuen.

NORAH JONES – 2025 GERMANY: