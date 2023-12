Exklusiv zum Record Store Day – Norah Jones jammt mit ihren Podcast-Gästen

Dass Norah Jones sich gerne musikalisch mit Kolleginnen und Kollegen austauscht, ist kein Geheimnis. Belegt ist es unter anderem durch mehrere Dutzend Kollaborationen mit so unterschiedlichen Künstlern wie Willie Nelson, OutKast, Foo Fighters, Herbie Hancock, Danger Mouse, Keith Richards und und und. Um dieser Leidenschaft so zwanglos wie möglich frönen zu können und das Online-Publikum daran teilhaben zu lassen, startete sie im Oktober 2022 einen eigenen Podcast mit dem Titel “Norah Jones Is Playing Along”. Der, so gibt Norah zu, ist eigentlich nur ein “Vorwand, um mit Leuten – die ich zum Teil kenne, zum Teil nicht so gut kenne – Musik zu machen.” Mittlerweile hat sie 31 Episoden aufgenommen, die man auf allen wichtigen Plattformen anhören kann. Jetzt hat Norah für die gleichnamige LP, die exklusiv zum Record Store Day am Black Friday auf transparentem meerblauem Vinyl erscheint, musikalische Highlights der ersten zwölf Episoden in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt.

“Ich liebe es, mit anderen Leuten Musik zu machen, und das schien mir eine unterhaltsame Möglichkeit zu sein, vor allem mit Musikern zu spielen, die mir normalerweise nicht über den Weg laufen”, sagt Norah über den Podcast. “Ich bin offen für alle Arten von Musik und möchte mich selbst aus meiner Komfortzone herauswagen, aber auch mit früheren Spielpartnern auf eine neue Art und Weise wieder Kontakte knüpfen.”

Auf dem Album ist sie mit einer wirklich eklektischen Schar von Gästen im Zusammenspiel zu hören: das Spektrum reicht vom Indie-Rocker Jeff Tweedy (Wilco) über Hip-Hopper wie Tarriona ‘Tank’ Ball (Tank and the Bangas) und Logic, die R&B- und Gospel-Ikone Mavis Staples, den Elektro-Musiker Marc Rebillet, den Mandolinen-Virtuosen Chris Thile, den brasilianischen Singer/Songwriter Rodrigo Amarante,Country-Rocker Lukas Nelson (Promise of the Real), die einzigartige Valerie June und die syrisch-amerikanische Sängerin Bedouine bis hin zu Norahs Puss n Boots-Kollegin Sasha Dobson. Besonders pfiffig: mit ihrem Freund und oftmaligen Schlagzeuger Brian Blade tauscht Norah in einem Stück Norah die Rollen.