Das Beste zum Schluss – Super-Deluxe-LP-Set erschienen

Es gehört für ein Label schon einige Zuversicht dazu, ein Album neu aufzulegen – und dazu gleich in vier Formaten – das Abermillionen Menschen bereits besitzen, sei es als CD, LP, MC (ja, auch die gab es vor zwanzig Jahren noch) oder als digitalen Download. Denn immerhin handelt es sich bei Norah Jones' “Come Away With Me” ja nicht um irgendein Album, sondern ein globales Musikphänomen, das 2003 acht GRAMMY Awards gewann, Platz 1 in 20 Ländern erklomm und sich bis heute fast 30 Millionen Mal verkaufte.

Aber “Come Away With Me” ist eben auch ein Album, das diese Abermillionen Menschen seit zwanzig Jahren immer wieder hören, und davon gibt es nicht sehr viele. Und so begangen Blue Note Records und Norah Jones vor Kurzem das 20. Jubiläum dieses ungewöhnlichen Werkes nicht nur mit neu remasterten Ausgaben auf CD, LP und in digital, sondern auch einem 3-CD-Set mit 30 Bonustracks.

Als Krönung dieser Krönung folgt jetzt mit einigen Wochen Verspätung die edelste Variante aus den wie immer überlasteten Presswerken: ein “Limited 4-LP-Super-Deluxe-Set”, das sich gewaschen hat. Insgesamt vier LPs befinden sich in nach oben geöffneten Taschen eines “LP-Buches”, in einer weiteren Tasche befindet sich ein 12-seitiges großformatiges Booklet, u.a. mit ausführlichen, persönlichen Linernotes der Künstlerin. Alles zusammen steckt in einem stabilen Schuber.

Der Inhalt der vier LPs zeigt die ganze Bandbreite dieser erstaunlichen Dokumentation:

LP 1: “Come Away With Me” – 20th Anniversary Remaster

LP 2: The Demos (previously unreleased)

LP 3: First Sessions EP (previously released as PR-only EP)

LP4: The Allaire Sessions (previously unreleased except 2 tracks)

Mit dem “Limited 4-LP-Super-Deluxe-Set” von “Come Away With Me” können Norah-Jones-Fans und Musikologen in die erstaunliche Entstehungsgeschichte des Albums eintauchen und sprichwörtlich Stunden damit zubringen, alle Nuancen der 30 bislang unveröffentlichten Songs und Versionen kennenzulernen. Man kann sich aber auch einfach zurücklehnen und den Norah-Jones-Sound genießen. Oder sich über den eleganten Zuwachs in der LP-Sammlung freuen, der streng limitiert ist und bald zur Rarität werden könnte.