Blick ins Studio

Einen neuen, frischen Sound und zwölf lässig rockende, groovende Songs über neugefundene spirituelle Freiheit kündigt das Blue-Note-Label für das neunte Solo-Studioalbum der ebenfalls neunfachen GRAMMY-Preisträgerin Norah Jones an. „Staring At The Wall“, die zweite Single aus dem im März erscheinenden Album, zeigt die Richung an: „twangy“ Seventies-Gitarre (gespielt von Norah), lässig verhalltes Schlagzeug (gespielt von Produzent und Co-Autor Leon Michels) und eine Melodie, die sich nicht lange Zeit nimmt, hängen zu bleiben. Ist das jetzt Retro (passend zu Norahs aktuellen Foto-Outfits) oder einfach zeitlos?

Norah Jones selbst sagt über den Song: „This is one of my favorites. I think it’s the first time I played guitar with Leon, I got on guitar and he got on drums and it just took off. He had a really cool guitar sound going for me, so it just felt good. And then the lyrics came very fast, so I must have been feeling something.”