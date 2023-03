Nina 90 – Happy Birthday, Miss Simone

Eigentlich bedarf es keines Jubiläums, umzu feiern und sich an die Bedeutung ihres Werkes zu erinnern. Die Sängerin scheint einfach nie aus der Mode zu kommen, das haben in der jüngeren Vergangenheit u.a. die Oscar-nominierte Dokumentation "” (2015), das Biopic "” (2016), postume Ehrungen wie die Aufnahmen in die(2018) und die(2021), und das erfolgreiche Club-Album " Feeling Good: Her Greatest Hits & Remixes ” (2022) gezeigt. Viele von Nina Simones Songs wirken heute so brennend aktuell wie zu der Zeit, als sie geschrieben wurden. Manchmal sogar fast noch mehr. Und Ninas Stimme vermittelt sie mit einer Wärme, Direktheit und Authentizität, die ihresgleichen sucht und niemanden, der ein Herz besitzt, unberührt lassen sollte.