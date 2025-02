Album im März – Nels Cline mit neuem Quartett

Nels Cline, Gitarrist der US-Independent-Rockband Wilco, den der Rolling Stone in seiner Liste der “100 Greatest Guitarists of All Time” auf Platz 82 führt, ist in seinem „zweiten Leben“ Jazz-Gitarrist, und das seit 2016 auf dem weltweit renommiertesten Label des Genres: Blue Note Records. Sein viertes in einer Reihe stilistisch unterschiedlicher Blue-Note-Alben hat er jetzt nach seinem neuesten Ensemble „Consentrik Quartet“ benannt, dessen Debütaufnahme dies ist. Das Quartett besteht neben Cline aus Ingrid Laubrock (Saxofon), Chris Lightcap (Bass) und Tom Rainey (Drums).

Mit dem Consentrik Quartet zeigt Nels Cline eine weitere Facette seiner Jazz-Persönlichkeit, nachdem er 2016 mit dem Streicher-Album „Lovers“ eine stimmungsvolle Hommage an Pianist Bill Evans, Gitarrist Jim Hall und Arrangeur Gil Evans veröffentlichte, 2018 mit “Currents, Constellations” sein Ensemble Nels Cline 4 bestehend aus Gitarrist Julian Lage und Rhythmusgespann Scott Colley (Bass) und Tom Rainey (Drums) folgen ließ, und danach sein drittes Blue-Note-Album „Share The Weath“ (2020) mit einer Combo namens The Nels Cline Singers aufnahm, von der allerdings weder der Gitarrist selbst noch seine Mitstreiter singend zu hören waren.

„Consentrik Quartet“, das am 14. März erscheint, ist Nels Clines stilistisch wohl vielseitigstes Blue-Note-Album geworden, auf dem es ihm gelingt, Modern Jazz und Avantgarde-Sounds mit Virtuosität und Coolness zu präsentieren.