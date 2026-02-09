Monk, Monk und noch mehr Monk

Es wird langsam schwierig, Preise zu finden, dienoch nicht gewonnen hat. Im Oktober des vergangenen Jahres erhielt die vielseitige Künstlerin, die seit dem Wintersemester 2025/26 als Professorin an derin Essen lehrt, auf der. Die Jury schrieb in ihrer Begründung: “Meredith Monk hat die Musik und die darstellenden Künste mit einem Ansatz revolutioniert, der das Potenzial der menschlichen Stimme erweitert und sie in ein Vehikel für beispiellose klangliche Erkundungen verwandelt hat.” Am 18. März wird der inzwischen 83-Jährigen in Berlin nun derverliehen. “Mit dem Preis an Meredith Monk wird ein einzigartiges und einflussreiches 60-jähriges Lebenswerk gewürdigt, das sich durch eine besondere Durchdringung verschiedener Disziplinen und Wahrnehmungsformen und eine humorvolle große Gestaltungskraft auszeichnet”, heißt es in der Pressemitteilung der AdK. “Als Komponistin, Vokalkünstlerin, Regisseurin und Choreografin von Weltruhm hat Meredith Monk neue Opern, Musiktheater, Filme und Installationen geschaffen, die ihr Zentrum in einem interdisziplinären Performanceansatz haben.”