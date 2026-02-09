Monk, Monk und noch mehr Monk

Es wird langsam schwierig, Preise zu finden, die Meredith Monk
noch nicht gewonnen hat. Im Oktober des vergangenen Jahres erhielt die vielseitige Künstlerin, die seit dem Wintersemester 2025/26 als Professorin an der Folkwang Universität der Künste
in Essen lehrt, auf der Biennale Musica in Venedig den “Goldenen Löwen” für ihr Lebenswerk
. Die Jury schrieb in ihrer Begründung: “Meredith Monk hat die Musik und die darstellenden Künste mit einem Ansatz revolutioniert, der das Potenzial der menschlichen Stimme erweitert und sie in ein Vehikel für beispiellose klangliche Erkundungen verwandelt hat.
” Am 18. März wird der inzwischen 83-Jährigen in Berlin nun der “Große Kunstpreis” der Akademie der Künste
verliehen. “Mit dem Preis an Meredith Monk wird ein einzigartiges und einflussreiches 60-jähriges Lebenswerk gewürdigt, das sich durch eine besondere Durchdringung verschiedener Disziplinen und Wahrnehmungsformen und eine humorvolle große Gestaltungskraft auszeichnet
”, heißt es in der Pressemitteilung der AdK. “Als Komponistin, Vokalkünstlerin, Regisseurin und Choreografin von Weltruhm hat Meredith Monk neue Opern, Musiktheater, Filme und Installationen geschaffen, die ihr Zentrum in einem interdisziplinären Performanceansatz haben.
”
Nur drei Tage nach der Preisverleihung wird Meredith Monk beim MaerzMusik Festival in Berlin
auftreten. Am 21. März
ab 19:00 Uhr wird sie mit zwei Mitgliedern ihres Gesangsensembles, Katie Geissinger
(Stimme) und Allison Sniffin
(Stimme, Violine, Keyboards), auf der Großen Bühne des Hauses der Berliner Festspiele Songs aus mehr als vier Jahrzehnten aufführen. Das Repertoire enthält auch einige Stücke ihres im Oktober 2025 erschienenen, dreizehnten ECM-Albums “Cellular Songs”
, über das Wolf Kampmann in Jazzthing schrieb: “Was kann man mit einem Chor alles machen? Meredith Monk, die wohl größte lebende Komponistin für Vokalmusik, sprengt seit jeher alle Konventionen von Chorgesang. Auf ‘Cellular Songs’, ihrem ersten Album mit neuen Songs seit neun Jahren, wird sie den hohen Erwartungen, die in ihren Namen gesetzt werden, voll gerecht. Ihre nonverbalen Stimmcollagen muten archaisch an, als kämen sie aus der Erde selbst. […] Die grandiose Trance-Musik von Monk büßt bis heute nichts von ihrer hypnotischen Durchdringungskraft ein. ‘Cellular Songs’ ist ein weiteres Meisterwerk einer zuverlässigen Schöpfungsinstanz.
” Gerahmt wird das Konzert durch zwei Filmvorführungen auf der Seitenbühne: Um 16:00 Uhr wird dort zunächst der Porträtfilm “Monk in Pieces
” gezeigt, der 2025 bei der Berlinale Premiere
feierte; um 21:00 Uhr folgt der 1988 entstandene Film “Book of Days
”, bei dem Meredith Monk Regie führte und die Musik komponierte.
Und wem das alles noch nicht Monk genug ist, dem sei die einstündige Arte-Doku “Meredith Monk – Die Welt in ihrer Stimme”
ans Herz gelegt. Sie wird erstmals am Sonntag, den 29. März um 23:00 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt und kann bis zum 30. November 2030 auf www.arte.tv gestreamt werden.