In alle Richtungen offen – Blue-Note-Album "Openness Trio“ angekündigt

Fünf lange, meditative Titel zwischen Jazz, Ambient und World Music wird das am 11.7. erscheinende Blue-Note-Album "Openness Trio“ beinhalten, für das ein neues musikalisches Kollektiv verantwortlich ist, bestehend aus Gitarrist und Produzent Nate Mercereau, Saxofonist Josh Johnson und Schlagzeuger Carlos Niño. Die drei Künstler bringen umfassende Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Künstlern wie André 3000, Meshell Ndegeocello, Kamasi Washington, Shabaka, Jeff Parker, Makaya McCraven und anderen in das gemeinsame Projekt ein.

Die Musik von Nate Mercereau, Josh Johnson und Carlos Niño ist mal überwältigend und bildhaft („Hawk Dreams“), mal abstrakt und voll subtiler Stimmungen („Elsewhere“). Alle Titel verbindet die intensive Kommunikation der drei Künstler, die eindringliche Emotionalität und die Faszination gemeinsamer Erkundungen und Entdeckungen. Die Aufnahmen entstanden in fünf verschiedenen Sessions in Los Angeles und Ventura County – unter freiem Himmel in den Hügeln von Ojai mit Blick auf die Topatopa Mountains, in einem stimmungsvollen Raum im Elysian Park, in einer „Oak Tree Cathedral“ im Churchill Orchard in Ojai, inmitten einer Sammlung elektronischer Instrumente im Hof ​​eines Hauses in Echo Park und unter einem Pfefferbaum in Elsewhere / Topanga Canyon.