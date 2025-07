First Look – Don Was interviewt das “Openness Trio”

Seit einigen Jahren führt der “Mann mit Hut”, Don Was, seines Zeichens Präsident von Blue Note Records, nun schon in der Videoreihe “First Look” Interviews mit Künstlern, die gerade frisch ein Album auf dem Label veröffentlicht haben. Wie bei Don Was zu erwarten, gibt es hier kein “Promotion-Bla-Bla” zu hören, sondern für die recht kurzen Gespräche oft überraschend tiefschürfende Dialoge. Natürlich hilft es, dass der Produzent selbst Musiker war und ist.

Aktuell haben sich Nate Mercereau, Josh Johnson und Carlos Niño per Videokonferenz mit Don Was zusammengefunden, um über ihr gemeinsames Album “Openness Trio” zu sprechen. Das wurde gerade frisch veröffentlicht und hat bereits einige positive Resonanz hervorgerufen:

“Spiritual themes abound on Los Angeles trio’s far-reaching ambient jazz odyssey… the next-level meditations of Openness Trio navigate unexplored frontiers…”

MOJO ★★★★

“The subtle musical collages and slowly unfolding soundscapes are a far cry from the urban stamp that marks Blue Note’s classic recordings.“

Financial Times

“The whole is far greater than the sum of the parts, meaning the listening experience should be devoted to the entirety of the album, which, considering the five different locations, is remarkably cohesive.”

Glide Magazine

Fünf lange, meditative Titel zwischen Jazz, Ambient und World Music präsentiert das Blue-Note-Debüt des musikalischen Kollektivs aus Gitarrist und Produzent Nate Mercereau, Saxofonist Josh Johnson und Schlagzeuger Carlos Niño. Die drei bringen umfassende Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Künstlern wie André 3000, Meshell Ndegeocello, Kamasi Washington, Shabaka, Jeff Parker, Makaya McCraven und anderen in das gemeinsame Projekt ein.