Propheten und Suchende – neues Melissa-Aldana-Album angekündigt

Hört man Melissa Aldanas Musik, ihre komplexen wie eingängigen Kompositionen und ihr energievolles wie kontrolliertes Saxofonspiel, mag man nicht als Erstes an spirituelle Themen denken. Und dennoch ließ sie sich für ihr GRAMMY-nominiertes Blue Note-Debüt „12 Stars“ (2022) vom Tarot-Kartenlegen inspirieren und sagt über das Nachfolgealbum „Echoes of the Inner Prophet“: „The inner prophet is my own self, now older, who has the knowledge and the intuition and the truth about what my path should be”.

Die spirituell motivierte Modern-Jazz-Reise hat Aldana erneut im Quintett mit Lage Lund an der Gitarre, Fabian Almazan am Klavier, Pablo Menares am Bass und Kush Abadey am Schlagzeug aufgenommen. Das von Aldana und Lund gemeinsam produzierte Album beinhaltet auch sechs neue Kompositionen aus der Feder von Aldana, darunter „The Solitary Seeker“, von dem ein Konzertmitschnitt veröffentlicht wurde, der die Vorfreude auf „Echoes of the Inner Prophet“ durchaus zu befeuern weiß.