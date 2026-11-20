„Kira kira“ ist Japanisch und heißt so viel wie „Funkeln, funkeln“. Der Titel ist Programm: in ihrer neuen Single verbindet Mei Semones die japanischen Lautmalereien „koro koro“, „niko niko“, „pika pika“ und „fuwa fuwa“ mit spielerischen Zeilen über romantische Zuneigung. Auf dem Bossa-geprägten Stück werden die klangvollen Wörter selbst zum Teil der Musik.

„Ich dachte, es würde Spaß machen, einmal verschiedene japanische Laute in einen englischen Text einzubauen“, sagt Semones. Der Song zeigt einmal mehr, wie selbstverständlich die in Brooklyn lebende Musikerin zwischen Japanisch und Englisch wechselt, bisweilen innerhalb einer einzigen Zeile.

Mei Semones verbindet Bossa Nova, Jazz und Indie-Rock

„Kira Kira“ ist schon die dritte Single aus „Howl“, dem neuen Album der 26-jährigen Sängerin, Gitarristin und Songwriterin, das am 15. Januar bei Verve erscheint. Auf den Single-Vorgänger „2 Hands“, den Rolling Stone als „Song you need to know“ empfahl, folgt somit ein Stück, das mit Leichtigkeit und Zärtlichkeit glänzt.

Semones’ musikalischer Stil verbindet Jazz, Bossa Nova, Samba und J-Pop mit Rock und Math-Rock-artigen Gitarren. Math Rock ist eine Spielart des Rock, die mit ungewöhnlichen Rhythmen und Taktarten arbeitet. Statt eines gleichmäßigen „Eins-zwei-drei-vier“-Grooves wechseln die Akzente oft überraschend; Gitarrenlinien klingen dabei häufig verschachtelt und vertrackt. Semones‘ Musik führt diese Einflüsse aber nicht bloß nebeneinander auf, sondern lässt sie trickreich ineinandergreifen. Und wenn auch viel Cleverness in ihrer Musik steckt, am Ende zielt sie bei ihren Fans doch immer auf das Herz.

„Howl“ erzählt vom Erwachsenwerden

Auf ihrem 2025 veröffentlichten Debütalbum „Animaru“ feierte Semones noch ihre neu gewonnene Unabhängigkeit und die vielen Formen von Liebe in ihrem Leben. „Howl“ richtet den Blick jetzt stärker auf die Widersprüche des Erwachsenwerdens: auf schwierige Erinnerungen, flüchtige Freuden und unscheinbare Momente, die unerwartet Gewicht bekommen.

Die Aufnahmen entstanden im berühmten New Yorker Power Station Studio, dessen Geschichte von Bruce Springsteen und David Bowie bis zu Tony Bennett reicht. Semones’ Stimme und Gitarre stehen bei allen Songs im Zentrum, ihre Band öffnet den Songs diesmal zugleich einen größeren Klangraum. Die ausgefeilten Arrangements bewahren eine intime, unaufdringliche Nähe.

Auch außerhalb des Tonstudios wächst die Aufmerksamkeit für Mei Semones kontinuierlich: die New York Times und Stereogum zählten sie zu den „Artists to Watch“, Paste zu den „Best of What’s Next“, NPR Music beschrieb ihre Musik als eine „genreübergreifende, zweisprachige Klangwelt“, die man so noch nicht gehört habe.

„Howl“ von Mei Semones erscheint am 15. Januar 2027 bei Verve Records und kann bereits jetzt vorbestellt werden.