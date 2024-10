Vergessenes Juwel – Liveaufnahme von McCoy Tyner & Joe Henderson angekündigt

Das Album auf CD, LP und als limitierte White Label finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Eine Jazz-Entdeckung von Gewicht kündigt sich an: am 15. November erscheint mit „Forces of Nature: Live at Slugs“ weltweit erstmals eine bislang unveröffentlichte, energiegeladene Live-Aufnahme der beiden Jazzlegenden McCoy Tyner und Joe Henderson an der Spitze eines gemeinsamen Quartetts mit Bassist Henry Grimes und Schlagzeuger Jack DeJohnette, mitgeschnitten 1966 im ehemaligen New Yorker Jazzheiligtum Slugs' Saloon.

Aufgenommen wurde das Konzert von Toningenieur Orville O’Brien, der berühmte Jazzalben der 1960er Jahre wie Alice Coltranes „Journey to Satchidananda“, Freddie Hubbards „The Night of the Cookers“ und Charles Tollivers „Music Inc.“ aufnahm. Seit 1966 befand sich das Band in Jack DeJohnettes persönlichem Archiv und erblickt demnächst zum allerersten Mal das Licht der Welt. CD und LP werden ein ausführliches Booklet mit seltenen Fotos von Francis Wolff, Raymond Ross und Robert Polillo enthalten, dazu kommen ausführliche Linernotes von Autor und Kritiker Nate Chinen sowie Interviews mit und Statements von Jason Moran, Joe Lovano, Joshua Redman, Christian McBride, Nasheet Waits und Terri Lyne Carrington.