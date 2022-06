Zum Verrücktwerden – neues Madison-Cunningham-Video

Das Album “Revealer” auf LP und weiteres finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Die Musik der 1996 geborenen amerikanischen Singer/Songwriterin und Gitarristin Madison Cunningham zu beschreiben, ist keine ganz einfache Aufgabe. Obwohl ihre Songs eine wachsende Zahl von Zuhörern begeistern, fällt es nicht leicht, die Künstlerin in eine der berüchtigten Schubladen zu stecken. Der ROLLING STONE kam einer guten Erklärung schon recht nah, als er sie wie folgt beschrieb: “a new spin on West Coast folk-rock, with classical tendencies, electric guitars, jazz-school chord changes and alt-rock strut all living under the same roof”.

Madison Cunninghams Texte sind hintergründig, persönlich und fantasievoll, ihre Musik erinnert an Vorbilder wie die Beatles, Joni Mitchell, Bob Dylan, Radiohead, Fiona Apple oder Jeff Buckley. Aber obwohl diese Inspirationen in ihrer Musik hier und da aufblitzen, bleibt Cunningham, und das ist erstaunlich für eine derart junge Künstlerin, künstlerisch immer ganz bei sich. Vor allem ihr Gitarrenspiel hebt sie aus der Masse ähnlicher Künstler hervor, sie spielt fingerfertig und filigran, melodisch enorm einfallsreich, mit Effekten, die einen voluminösen wie transparenten Sound zaubern. Der GUITAR PLAYER schreibt: “Cunningham’s playing is a tour de force of melodic chord voicings and bold rhythmic choices”.