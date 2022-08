Alles andere als eine Wald-, Feld- und Wiesen-Singer/Songwriterin

Das Album “Revealer” auf LP und weiteres finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Man muss Madison Cunningham eigentlich nur ein paar Takte lang zuhören, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass sie aus dem Rahmen der üblichen Singer/Songwriterinnen sehr angenehm herausfällt. Ihre helle, klare Sopranstimme (die sie aber auch gerne mal ein wenig kratzig und rau klingen lässt) kontrastiert wunderbar mit ihrem Gitarrenspiel, das sich nicht auf das Schrammeln von nur einigen wenigen Akkorden beschränkt. Madison spielt erstaunlich fingerfertig und filigran sowie melodisch enorm einfallsreich, hat als bekennender Led Zeppelin-Fan in ihrem Repertoire aber auch verzerrte, schmutzige Rock-Riffs und andere Überraschungen parat. Und auch mit ihren hintergründigen, gewitzten und persönlichen Lyrics hebt sie sich von vielen Kolleginnen ab. Ein wenig von all dem zeigte die 25-jährige Südkalifornierin kürzlich auch bei ihrem Tiny Desk Concert, bei dem sie vier großartige Songs ihres kommenden Albums “Revealer” vorgestellt hat, das am 9. September bei Verve Forecast erscheinen wird.