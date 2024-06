Noch immer wonderful – “Satchmos” größter Hit in Live-Perfektion

“Louis in London” auf CD, LP und mehr finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Unsere Welt ist ganz sicher nicht „wonderful“, und war es auch nicht im Jahre 1967, als Louis Armstrongs Aufnahme von „What A Wonderful World“ die Charts stürmte. Längst ein monumentaler Evergreen, erinnert der Song aber immer wieder daran, dass es sich lohnt, die schönen Dinge der Welt zu beachten und sich für sie einzusetzen.

Zur berühmten Studioversion des Liedes gesellt sich ab sofort eine berührende Live-Aufnahme aus dem Sommer 1968, in dem Armstrong in den Londoner BBC-Studios einen Auftritt aufzeichnete, der einige der besten Gesangs- und Trompetenmomente seiner gesamten Karriere enthielt. Am 12. Juli dieses Jahres, fünf Jahrzehnte nach seinem Tod, veröffentlicht Verve Records jetzt das Konzert erstmals, unter dem Titel „Louis In London“, als LP, CD und in digitaler Form. Die den fantastischen Auftritt abschließende Live-Aufnahme von „What A Wonderful World“ unterscheidet sich von der berühmten Studioversion dadurch, dass Louis hier statt mit Orchester lediglich mit seinen legendären „All Stars“ aus Tyree Glenn (Trombone), Joe Muranyi (Clarinet), Marty Napoleon (Piano), Buddy Catlett (Bass) und Danny Barcelona (Drums) zu hören ist. In dieser intimeren Variante, und durch „Satchmos“ gefühlvollen Gesang, kommt die Aussage des Liedes deutlicher denn je zum Ausdruck.

“What A Wonderful World” stammt aus der Feder des legendären Jazz-Produzenten Bob Thiele (unter dem Pseudonym “George Douglas”) und von George David Weiss. Als die Armstrong-Single 1967 erschien, schoss sie zwar an die Spitze der britischen und einiger europäischer Charts, fiel in den USA aber zunächst durch, da Larry Newton, Präsident von Armstrongs Label ABC Records, den Song als schlechte Wahl für den Künstler einschätzte und keine Promotion zuließ.

Inzwischen ist der Song, der längst weltweit unzählige Auszeichnungen gewonnen hat (unter anderem auch Gold und Platin in Deutschland), auch in den USA ein Standard der Popmusik, der immer wieder neu entdeckt zu werden scheint. 1978 wurde er in der “Muppet Show” gesungen, 1981 war er in der legendären BBC-TV-Serie “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” und dem Hollywood-Film „Good Morning, Vietnam” zu hören, aufgrund dessen er erneut hoch in die US-Charts einstieg.