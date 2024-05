Als Satchmo die Beatles besiegte – “Louis in London” angekündigt

“Louis in London” auf CD, LP und mehr finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Von der Neudefinition des Jazz mit seinem revolutionären Trompetenspiel bis hin zur Erfindung eines ganz eigenen Gesangstils – Louis Armstrong hat überall seine Spuren hinterlassen. Auch heute noch hat er unzählige Fans rund um die Welt. Im Sommer 1968 reiste Louis nach England, nur wenige Wochen nachdem er mit seinem Überraschungshit “What A Wonderful World” Platz 1 der britischen Charts erobert hatte, und nahm für die BBC einen TV-Auftritt auf, der einige der inspiriertesten Gesangs- und Trompetenmomente seiner Karriere enthielt.

Verve Records haben jetzt angekündigt, den Mitschnitt der Show am 12. Juli, fünf Jahrzehnte nach „Satchmos“ Tod, unter dem Titel „Louis in London“ erstmals komplett und remastert auf Vinyl, CD und in digitaler Form zu veröffentlichen. Zu hören sein wird er dort mit Jazzklassikern wie “Indiana” und “When It’s Sleepy Time Down South”, seinem Chart-Hit “What A Wonderful World” und Versionen von Evergreens wie “Mack The Knife” oder “The Bare Necessities” aus Disneys „Dschungelbuch“.

Einer der größten Hits Armstrongs durfte bei der Aufnahme selbstverständlich auch nicht fehlen: 1964 hatte er den Titelsong des Musicals „Hello, Dolly!“ aufgenommen, den zuvor fast alle seiner Kolleginnen und Kollegen als „zu corny“ abgelehnt hatten. Zeitgleich mit der Premiere der Broadway-Show erschien die Single der von ihm mitreißend swingend interpretierten Nummer, schoss auf Platz 1 der amerikanischen Billboard Hot 100, und beendete eine Erfolgswelle der Beatles, die 14 Wochen lang mit drei Songs die Charts angeführt hatten.