Blütenzauber – Liana Flores‘ Debütalbum mit zwei neuen Tracks

In Zeiten physischer Alben war es noch unmöglich, einem bereits erschienenen Werk weitere Titel hinzuzufügen. In der digitalen Welt ist das nun kein Problem mehr, und so folgt die gerade erst von Verve Records unter Vertrag genommene Liana Flores dem Ruf ihrer Fans nach mehr und erweitert ihr Debütalbum “Flower of the soul” unter dem Titelzusatz “Full bloom” um die zwei weiteren Songs “Strangest shapes” und “Borrow mine”. Wie das andere Repertoire des Albums sind auch die beiden neuen Titel zart-flirrende Perlen irgendwo zwischen Folk und brasilianischer Bossa Nova.

In der durchgehend positiven Medienresonanz auf Flores und ihr Album wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie erstaunlich derart eingängige und dennoch komplex komponierte Songs aus der Feder einer 24-jährigen Künstlerin seien. Dem kann man nur zustimmen, denn schon jetzt braucht sich die talentierte Songschreiberin mit der verträumten Stimme nicht hinter ihren Vorbildern aus der britischen Folkszene der 60er und 70er Jahre und den Legenden der brasilianischen Bossa Nova verstecken.

Die Musik Liana Flores‘ erreichte erstmals 2021 eine große Zuhörerschaft, als scheinbar aus dem Nichts ihr zwei Jahre zuvor veröffentlichter Song “rises the moon” zunächst hunderttausenden TikTok-Videos unterlegt und in dem Zuge auch auf den digitalen Plattformen über 500 Millionen Mal gestreamt wurde. Für die in London ansässige damalige Studentin, die Musik noch als Hobby betrieb, nahm das Leben dadurch eine unerwartete Wendung. Mit dem Zoologie-Abschluss in der Tasche hat sie sich für den Weg als Singer-Songwriterin entschieden und das mit der Vertragsunterzeichnung beim Verve-Label zementiert.

Im November ist Liana Flores nach einer aufgedehnten Tour in England und den USA nun auch mit drei Konzerten in Deutschland zu erleben. Wer in Zukunft mal erzählen will: "ich war dabei, als sie noch ganz am Anfang stand", der sollte sich ein Konzert der jungen Meisterin der leisen Songs nicht entgehen lassen.

