LA / Hamburg / Berlin – LA LOM kommen nach Deutschland

Lateinamerikanische Musik, Gitarren-Pop und Sixties-Soul sind nur einige der Genres, die LA LOM, Abkürzung für “The Los Angeles League of Musicians”, zu einem unwiderstehlichen Sound verschmelzen. Die drei LA-stämmigen Musiker Zac Sokolow (Guitar), Jake Faulkner (Bass) und Nicholas Baker (Drums/Percussion) sind in ihrer Heimatstadt und Umgebung längst so etwas wie Platzhirsche. Dank ihres gerade erschienenen Verve-Debütalbums nimmt man ihren Sound jetzt auch in Deutschland zur Kenntnis. Die Musikwoche preist ihren “einzigartigen Instrumentalsound zwischen Latin, Soul, Rockabilly und Americana”. Detektor.fm fragt sich: “Wie würde eine Stadt klingen, wenn sie Musik wäre? Das ist bei großen Metropolen gar nicht so einfach zu beantworten. Das Trio LA LOM hat für seine Heimatstadt Los Angeles eine Antwort gefunden, zu der man tanzen kann, tanzen muss!”

Auch die Aachener Zeitung macht sich Gedanken über den besonderen Sound der Drei: "Nach Los Angeles sollte er klingen und auf vielfältige Weise jene Spielweisen vereinen, die im südkalifornischen Schmelztiegel musikhistorisch betrachtet zusammentrafen. Dabei kam eine Art Unterhaltungsmusik heraus, die nicht stört, wenn sie im Vorübergehen wahrgenommen wird. Intensives Zuhören ist jedoch dringend angeraten."

Zuhören und Zusehen kann man der Band bei uns im November, wenn sie in Hamburg und Berlin ihren LA-Sound auf die Bühne bringen.