Heiße Klänge für kalte Tage – LA LOM zurück in Deutschland

Lateinamerikanische Musik, Gitarren-Pop und Sixties-Soul sind nur einige der Genres, die LA LOM, Abkürzung für “The Los Angeles League of Musicians”, zu einem ganz eigenständigen Sound verschmelzen. Die drei LA-stämmigen Musiker Zac Sokolow (Guitar), Jake Faulkner (Bass) und Nicholas Baker (Drums/Percussion) sind in ihrer Heimatstadt und Umgebung längst so etwas wie Platzhirsche. Dank ihres erfolgreichen Verve-Debütalbums und heißer Konzerte in brechend vollen kleinen Clubs nimmt man ihren Sound inzwischen auch in Deutschland gerne zur Kenntnis.

Als Support-Act der Band Three Sacred Souls sind LA LOM jetzt Ende Februar in größeren Venues als zuvor in München, Berlin und Hamburg zu erleben:

27.02. – München – Muffathalle

28.02. – Berlin - Metropol

01.03. – Hamburg - Fabrik

LA LOMs Debütalbum wurde jetzt wieder aufgelegt, stöbern Sie doch mal im "Back In Stock"-Segment des JazzEcho-Store. Gute Nachricht auch für Vinylfans: die längere Zeit vergriffene LP vons Debütalbum wurde jetzt wieder aufgelegt.

Um die Wartezeit auf ein zweites Album zu verkürzen hat die Band mit „La Danza De Los Mirlos“ zudem eine neue digitale Single veröffentlicht, die Interpretation einer der berühmtesten peruanischen Cumbias, die ursprünglich 1978 von der Band Los Mirlos veröffentlicht wurde. LA LOM spielen den Titel häufig bei ihren Live-Shows, er gehört zu einem der Favoriten der Fans. Zwei weitere Singles erscheinen am 28. Februar und 21. März.