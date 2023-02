Traum-Trio im März – Kendrick Scott kündigt Album an

“Kendrick Scott ist zum Art Blakey, Elvin Jones und Tony Williams seiner Generation geworden”, hat Trompeter Terence Blanchard einmal gesagt, in dessen Band der Schlagzeuger lange spielte. “Er ist ein brillanter Kopf, der nicht nur die Musik erneuert, sondern in seiner Band auch jungen Talenten Gelegenheit gibt, sich zu entwickeln und zu wachsen.”

Mit der Bandhatbislang zwei Blue-Note-Alben eingespielt, “ We Are The Drum ” (2015) und “ A Wall Becomes A Bridge ” (2019). Mit dem im März erscheinenden dritten Werk ““ geht der in Houston geborene Schlagzeuger und Komponist einen neuen Weg, indem er erstmals auf die beiden melodieprägenden Instrumente Piano und Gitarre verzichtet und allein auf ein Trio mit Saxofonistund Bassistsetzt. Der Titel „” ist gerade als Appetitmacher veröffentlicht worden.