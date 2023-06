Historisches Fundstück – Gipfeltreffen zweier Visionäre

Das Album “Evenings At The Village Gate: John Coltrane with Eric Dolphy” auf CD, LP und als exklusive Sonderedition in orangenem Vinyl finden finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Das Album enthält mitreißende Live-Aufnahmen, die im August 1961 im Village Gate mitgeschnitten wurden. John Coltrane, der zu diesem Zeitpunkt gerade von Atlantic Records zu Impulse! Records gewechselt hatte, gastierte damals einen ganzen Monat lang mit rotierenden Besetzungen in dem legendären New Yorker Club. In den Aufnahmen von “Evenings At The Village Gate” präsentiert sich der visonäre Saxofonist zusammen mit seinem musikalischen Alter Ego Eric Dolphy und den Musikern seines sich noch formierenden klassischen Quartetts (Pianist McCoy Tyner, Bassist Reggie Workman, Schlagzeuger Elvin Jones), zu denen bei einer Performance als zweiter Bassist außerdem noch Steve Davis stieß.