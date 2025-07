Coltrane-Meisterwerk in Mono und LP-Premiere angekündigt

Zurzeit gibt es immer wieder Grund, an den Ausnahmemusiker John Coltrane zu erinnern: 2025 ist das 60. Jubiläumsjahr seines Albumklassikers „A Love Supreme“, im kommenden Jahr würde er seinen 100. Geburtstag feiern. Zwei im September respektive Oktober diesen Jahres erscheinende Vinylpremieren wurden jetzt vom Label Impulse! Records angekündigt.

Coltranes Meisterwerk “A Love Supreme” erschien in einer Ära, als Alben sowohl in Mono als auch in Stereo veröffentlicht wurden. Für viele Audio-Nostalgiker ist nicht zwangsläufig immer der Stereo-Mix der Bessere, sie bevorzugen teilweise die kraftvollen, prägnanten Mono-Varianten. Zum 60. Jubiläum erscheint das ikonische Album am 26. September erstmals seit über 50 Jahren wieder im originalen Mono-Mix, originalgetreu von Ryan K. Smith von den analogen Originalbändern gemastert, bei RTI auf 180-g-Vinyl gepresst und im Gatefold-Tip-on-Cover.

Eine weltweite LP-Premiere findet dann einen Monat später statt: An vier Tagen im November 1961 nahmen John Coltrane und sein Quartett im berühmten New Yorker Village Vanguard 22 bahnbrechende Titel auf. Die 4-CD-Box „The Complete Village Vanguard Recordings“ präsentierte sie vor Jahren erstmals vollständig und wurde zum Dauerbrenner im Coltrane-CD-Katalog. Am 24. Oktober erscheinen diese Perlen des Künstlers nun erstmals als luxuriöse 7-LP-Box, auf weltweit 2.500 Exemplare limitiert. Der stabile Schuber enthält nicht nur die sieben 180g-LPs, sondern auch ein großformatiges 20-seitiges Booklet mit Essays, Fotos und Originalillustrationen. Alle Titel wurden von den analogen Bändern gemastert, mit Ausnahme von sechs Titeln, die nur noch als digitale Quellen vorlagen, die aber während der Erstellung der Master-Schnittbänder analog verarbeitet wurden.

Beide Veröffentlichungen können bereits jetzt vorbestellt werden.