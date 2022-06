Coltrane kommt aus Wien – die letzten Exemplare der ausverkauften Mastercut-Edition

Den John Coltrane-Mastercut gibt es in Deutschland exklusiv im JazzEcho-Store.

Was man unter einer audiophilen Schallplatte zu verstehen hat, dürfte den meisten Vinylfreunden bekannt sein. Was aber ist ein “Mastercut”? Und was eine “Archival Tape Edition”? Die Antwort findet man bei SUPERSENSE, einem Wiener Kollektiv von Verfechtern historischer Analogtechniken. Zum einen ist SUPERSENSE ein rein analoges Fotofachgeschäft, ein ebenso rein analoger Musikshop und ein Café, gelegen in der Praterstraße, unweit des berühmten Riesenrads, in einem imposanten historischen “Dogenpalast”. Die Macher/innen bezeichnen SUPERSENSE als “Wunderkammer und Zentrum analoger Kulturtechniken”.

SUPERSENSE ist aber auch ein Musiklabel, das mit einer Edition limitierter, aufwändiger und entsprechend kostspieliger “Mastercuts” ein so noch nie dagewesenes Schallplattenformat anbietet. Der Name: “Archival Tape Edition”. Zum ersten Mal in der Schallplattengeschichte sind so für Musikliebhaber direkt geschnittene Lackfolien erhältlich. Bei der konventionellen Schallplattenfertigung bezeichnet ein “Mastercut” die Vorlage, aus der die LP-Pressmatrize gewonnen wird, und die gemeinhin nach dem Arbeitsprozess zerstört wird. In dieser Edition jedoch ist jede einzelne Schallplatte ein ursprünglicher “Mastercut” – direkt von einer unbearbeiteten 1:1-Kopie des analogen Originalbandes in eine Lackfolie geschnitten.

Die “Archival Tape Edition” von John Coltranes Albumklassiker “A Love Supreme” war vor kurzem ein Riesenerfolg, mit dem Ergebnis, dass die Auflage weltweit in kurzer Zeit ausverkauft war. Der JazzEcho-Store hat sich jetzt für Audiophil-Fans mit Sinn fürs Außergewöhnliche (und ausreichend Taschengeld) einige wenige Restexemplare der USA-Mastercut-Edition sichern können, die sich von der europäischen durch einige Designelemente unterscheidet:

- spezieller Rückenaufdruck in Blauton

- blau getönter Siebdruck

- Booklet-Band mit Impulse!-Logo-Stempel