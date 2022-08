Coltrane-Klassiker – Bahn frei, der Blue Train kommt!

Diese LPs und weitere Folgen aus der Blue Note Tone Poet-Serie finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Am 15. September 1957 ging John Coltrane in Rudy Van Gelders Studio und schuf ein über 40-minütiges Meisterwerk, das schon lange als eines der größten Jazzalben aller Zeiten gilt. “Blue Train” ist ein bahnbrechender, Blues-durchdrungener Hard-Bop-Ausflug mit fünf Songs, der immer noch und immer wieder mit Kraft und Poesie, Wildheit und Finesse, Rasanz und Zärtlichkeit berauscht. Anlässlich des 65. Jahrestages der Aufnahme wird “Blue Train” am 16. September in zwei verschiedenen Editionen als Teil der gefeierten audiophilen Tone-Poet-Serie von Blue Note erscheinen.

Die 1-LP-Mono-Edition wird wie die anderen LPs der Serie komplett analog von Kevin Gray von den Originalbändern gemastert und erscheint als RTI-Pressung (180 g) in einem stabilen Tip-on-Gatefold und wattierter Innenhülle.

Die 2-LP-Stereo-Edition trägt den Untertitel “The Complete Masters” und enthält neben dem Originalalbum, diesmal in Stereo, eine zweite LP mit alternativen und unvollständigen bislang unveröffentlichten Takes. Das 2-LP-Set enthält ein eingebundenes Booklet mit nie zuvor gesehenen Session-Fotos von Francis Wolff und einem Essay von Coltrane-Experte Ashley Kahn.

Die „Complete Masters“-Variante erscheint auch als Doppel-CD, ebenfalls bestehend aus dem Originalalbum in Stereo plus alternativen und unvollständigen bislang unveröffentlichten Takes. Das 16-seitige Booklet enthält ebenfalls die Francis-Wolff-Fotos und das Essay von Ashley Kahn.