Coltrane für den Ghettoblaster – ikonisches Album kommt als MC

Für viele Fans und Kritiker ist John Coltranes “A Love Supreme” das bedeutendste Jazzalbum aller Zeiten. Was kann man über ein solches Meisterwerk noch sagen, was nicht schon gesagt wurde? Publizist Ashley Kahn hat 2002 unter dem Titel “A Love Supreme: The Story of John Coltrane’s Signature Album” gleich ein ganzes, beinahe 300 Seiten umfassendes Buch darüber geschrieben. Das Album ist weit über die Jazzgemeinde hinaus bekannt, steht unverrückbar an der Spitze der ewigen Jazzklassiker und wird sogar vom Rolling Stone auf Platz 47 seiner Liste der “500 Greatest Albums of all Time” geführt.

limitierte Mono-LP-Edition erschien, mit der man es auch wieder im von zahlreichen Fans bevorzugten Mono-Mix erleben kann, erscheint im März kommenden Jahres eine originalgetreue Replik der Musikkassettenausgabe von 1986. Der Grund dafür ist ungewöhnlich: In der 5. Staffel der erfolgreichen Netflix-Mystery-Serie "Stranger Things" spielt Coltranes Album eine Rolle als erzählerisches Element. Fans der Serie wissen: "Stranger Things" spielt in den 1980er Jahren und ist voller Referenzen auf die Popkultur dieses Jahrzehnts. Manchmal macht die Serie diese auch wieder populär, wie z.B. 2022 Kate Bushs Song "Running Up That Hill". In der aktuellen Staffel 5 (die Folgen erscheinen in Deutschland bei Netflix von November 2025 bis 1. Januar 2026) taucht Coltranes Sechziger-Jahre-Album in seiner Achtziger-Jahre-Gestalt auf: als Musikkassette! In der ersten Episode schenkt der Charakter Murray Bauman dem Charakter Jonathan Byers eine Kassette des Albums. Murray vermutet, dass Jonathan, der für seinen experimentellen Musikgeschmack bekannt ist, das spirituelle Jazz-Werk lieben wird. In Episode 3 wird angedeutet, dass Jonathan das Kassettengehäuse später nutzen wird, um darin einen Verlobungsring zu verstecken.