Von Hollywood nach Berlin – “Jurassic Park”-Star Jeff Goldblum gibt Deutschland-Konzert

Jeff Goldblum bewiesen, dass er nicht nur ein exzellents Händchen bei der Auswahl seiner musikalischen Gäste hat, sondern auch bei der Zusammenstellung eines abwechslungsreichen Repertoires. Nicht anders verhält es sich bei dem Programm seiner neuen EP “Plays Well With Others”, die am 24. März auf Vinyl und digital erscheinen wird. Auf seinen beiden bereits erschienenen Alben – “ The Capitol Studio Sessions ” (2018) und “ I Shouldn’t Be Telling You This ” (2019) – hatbewiesen, dass er nicht nur ein exzellents Händchen bei der Auswahl seiner musikalischen Gäste hat, sondern auch bei der Zusammenstellung eines abwechslungsreichen Repertoires. Nicht anders verhält es sich bei dem Programm seiner neuen EP “”, die am 24. März auf Vinyl und digital erscheinen wird.

Als erste Single gab es eine von Mattiel Brown gesungene wunderbare Version des bekannten Henry-Mancini-Klassikers “Moon River”. Zur zweiten Single-Auskopplung kürte Jeff Golblum nun eine der beiden fantastischen Instrumentalnummern der EP: das von dem Tenorsaxofonisten Hank Mobley geschriebene Stück “The Baptist Beat”. Mobley hatte das ungemein entspannte und sehr bluesige Hardbop-Juwel erstmals 1960 für sein Blue-Note-Album “Roll Call” eingespielt. Und zwar mit einer Besetzung, die jeden Jazzfan in Ehrfurcht erstarren lassen kann: Trompeter Freddie Hubbard, Pianist Wynton Kelly, Bassist Paul Chambers und Schlagzeuger Art Blakey. Jeff Goldblum und die Musiker des Mildred Snitzer Orchestra scheint dies indes nicht eingeschüchtert, sondern vielmehr besonders motiviert zu haben. Sie haben “The Baptist Beat” hier ein frisches, cool groovendes Arrangement mit einem eher soul-jazzigen Einschlag über dem bluesigen Grundton verpasst. Als Solisten setzen sich neben dem Bandleader am Klavier außerdem noch Gitarrist John Storie sowie die beiden Saxophonisten James King und Scott Gilman eindrucksvoll in Szene.