Am 6. Dezember kommt bekanntlich der Nikolaus. Einen Tag vorher erscheint dieses Jahr eine Wiederauflage der “The Capitol Studios Sessions”, mit denen Jeff Goldblum 2018 seiner Filmkarriere noch einen draufsetzte und als Bandleader, Jazzpianist und hin und wieder auch Crooner reüssierte. Der Schauspieler hatte von Jugend an sein Talent als Jazz-Pianist gepflegt und trat bereits seit Jahren mit seinem Mildred Snitzer Orchestra erfolgreich im schicken Rockwell Club in LA auf, aber erst mit seinem Debütalbum feierte er sein weltweites „Coming-Out“ als Musiker. Das noch immer hörenswerte Album erlebt jetzt eine Doppel-LP-Wiederauflage in schwarzem Vinyl mit glitzernden Goldpartikeln, „Sparkle Starlight Edition“ benannt, und im eleganten Gatefold-Sleeve verpackt.

JazzEcho-Store. Goldblum-Fans, die sich beeilen, können mit etwas Glück sogar noch eine der streng limitierten signierten Varianten ergattern, denen eine handsignierte Artcard beliegt. Das edle Stück gibt es allerdings nicht überall, sondern nur im. Goldblum-Fans, die sich beeilen, können mit etwas Glück sogar noch eine derergattern, denen eine handsignierte Artcard beliegt.

Auf “The Capitol Studios Sessions” präsentierte Goldblum erstmals in umwerfend lässiger Weise populäre Jazz- und Blues-Standards aus mehreren Jahrzehnten, darunter beliebte Jazznummern aus den 1960ern wie Herbie Hancocks “Cantaloupe Island” und das durch Nina Simone bekannt gewordene “I Wish I Knew (How It Would Feel To Be Free)”, den 1940er-Jahre-Klassiker “Straighten Up And Fly Right” mit Imelda May als Gastvokalistin, Gaststar Haley Reinharts umwerfende Version des 1930er Evergreens “My Baby Just Cares For Me” und den aus den 1920ern stammenden Song “Me And My Shadow”, der hier von Goldblum im Duett mit Sarah Silverman vorgetragen wird. Seine angestammte Band hat Goldblum für die Aufnahmen damals zudem durch niemand Geringeren als Trompeter Till Brönner verstärkt.

Ganz aktuell hat Jeff Goldblum sich mit einem neuen Musikvideo zu Wort gemeldet, in dem er mit Cole Porters Klassiker „Ev’ry Time We Say Goodbye“ zu sehen und hören ist. Der stammt aus seinem aktuellen Album „Still Blooming“.