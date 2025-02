Album im April – Jeff Goldblums Schnappschüsse aus Hollywood

Immer wieder die eine Frage: “Was kann Jeff Goldblum eigentlich nicht?” Im Musical-Blockbuster "Wicked“ ist er gerade als Zauberer von Oz zu sehen, in der Netflix-Serie "Kaos“ findet er sich in einer modernen Interpretation griechischer Mythologie wieder, und als modebewusster Gentleman hängt er dank ZEITmagazin MANN derzeit an den deutschen Kiosken.

Eine weitere Seite des Multitalentes ist bekannterweise die des Jazzmusikers, und die lässt er trotz seiner Filmerfolge nicht verkümmern. Für sein im April erscheinendes neues Album „Still Blooming“ hat er nicht nur wieder sein berühmt-berüchtigtes Mildred Snitzer Orchestra zusammengetrommelt, sondern schaffte es auch, seine beiden „Wicked“-Kolleginnen Ariana Grande und Cynthia Erivo sowie Hollywood-Superstar Scarlett Johansson und Sängerin Maiya Sykes für eine Mitwirkung begeistern. Das Album wird wie immer eine geschmackvolle Auswahl von Jazzstandards aus der goldenen Ära des Jazz und des Great American Songbook auf typische Goldblum-Art durcheinanderwirbeln.

Die CD und verschiedene LP-Varianten des Albums hat Goldblum für den JazzEcho-Store exklusiv signiert, wer in den Besitz dieser limitierten Kostbarkeiten kommen will, sollte besser schon jetzt zuschlagen.

Als Album-Appetizer kredenzt Jeff Goldblum vorab den Sinatra-Evergreen „The Best Is Yet To Come“, den er in einen abgehangenen Lounge-Pop-Titel verwandelt hat und auf dem als Sängerin Scarlett Johansson mit sexy Nonchalance punktet. Goldblums lässiges Piano-Solo rundet den Track perfekt ab.