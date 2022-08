Re-Vitalisiert – Impulse! legt Coltrane-Klassiker wieder auf

Diese LPs und weitere von John Coltrane finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Trotz des weltweit grassierenden LP-Booms sind seltsamerweise oft musikalische Klassiker “out of print” und können nur antiquarisch oder zu Wucherpreisen erworben werden. Das Impulse!-Label macht ab sofort drei Klassiker von John Coltrane innerhalb der VITAL-VINYL-Serie wieder auf LP verfügbar, in 180gr-Optimal-Pressungen und von Kevin Reeves von den Originalbändern remastert. Das Ganze selbstverständlich in originalgetreuen Gatefold-Sleeves.

”A Love Supreme" ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Jazz-Aufnahmen überhaupt, Coltranes künstlerischer Höhepunkt auf seiner Suche nach spiritueller und musikalischer Freiheit. Aufgenommen in den Van-Gelder-Studios, wurde das Album zum Bestseller und erhielt eine Grammy-Nominierung. 2021 wurde es von der RIAA für den Verkauf von 1 Million Alben in den USA mit Platin ausgezeichnet. Es ist das erste Jazz-Album der 1960er Jahre, das Platin-Status errang.

“Ballads” ist ein besonderes Album im Coltrane-Katalog, ein künstlerisches Meisterwerk und dauerhafter Bestseller, aufgenommen im Dezember 1961 mit seinem klassischen Quartett aus Pianist McCoy Tyner, Bassist Jimmy Garrison und Schlagzeuger Elvin Jones. Coltrane war einer der größten Balladenspieler des Jazz, und seine lyrischen Gaben kommen hier besonders deutlich zur Geltung.

Das schlicht “Coltrane” betitelte Album wurde bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 1962 von der Musikpresse weitestgehend ignoriert, heute gilt es als Klassiker. Auch hier sind neben John Coltrane am Tenorsaxofon wieder Elvin Jones am Schlagzeug, McCoy Tyner am Klavier und Jimmy Garrison am Bass zu hören.