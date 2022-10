Die Fans haben das Wort – neue LP-Serie “Verve By Request”

JazzEcho-Store. Alle LPs der “Verve By Request” Serie und weiteres finden Sie in unserem

Am 11. November erscheinen die ersten beiden Folgen der neuen LP-Serie “Verve By Request”, deren Titel Programm ist: sie soll Repertoirelücken schließen, auf die Fans das Label immer wieder hinweisen. Die Serie konzentriert sich auf seltene Perlen aus dem Stall der Verve Label Group (Verve, Impulse! u.v.a.) und bietet zwei Titel pro Monat – jeder handverlesen von Verve und dem für seine hochwertigen LPs bekannten US-Label Third Man Records. Das Motto der Serie lautet: Remastering von den analogen Originalbändern wo immer möglich, gepresst in audiophiles 180-Gramm-Vinyl bei Third Man Pressing/Detroit, gepolsterte Innenhüllen.

Mit Alice Coltranes Impulse!-Album "Ptah, The El Daoud” ist unter den ersten beiden Folgen gleich ein transzendentes Meisterwerk des spirituellen Jazz. Alice Coltranes viertes Album wurde 1970 im Kellerstudio des Hauses der Coltrane-Familie in Dix Hills aufgenommen. Der Titeltrack ist eine Ode an den ägyptischen Gott Ptah (El Daoud bedeutet “der Geliebte”). Viele Momente auf dem Album erreichen das, was Coltrane selbst als den Begriff “Turiya” definiert hat, den “hohen Bewusstseinszustand des Nirvana, Ziel des menschlichen Lebens”.

Roy Brooks’ Album "Beat” ist dagegen eine vergleichsweise weniger bekannte Perle. Aufgenommen für Motown-Chef Berry Gordys kurzlebiges Workshop-Label im Hitsville-USA-Studio, mischt Schlagzeuger Roy Brooks, zusammen mit seinen Detroit-Landsleuten George Bohanon und Hugh Lawson, sowie seinen Bandkollegen Blue Mitchell, Junior Cook und Eugene Taylor vom Horace Silver Quintet, hier eine ordentliche Dosis Motor-City-Souljazz-Groove in die Hard-Bop-Wurzeln dieser mitreißenden Session von 1964.