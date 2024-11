Back in stock – vergriffene LPs wieder lieferbar

Der LP-Markt boomt noch immer, im Fachhandel und den Online-Stores sieht man oft den Wald vor schwarzen Scheiben nicht. Trotzdem werden auch immer wieder Alben als vergriffen gemeldet. Im Jazz-Bereich kommt das zum Beispiel bei den audiophilen “Blue Note Tone Poet”- und “Verve Acoustic Sounds”-Serien vor, die von den US-Labels bei heimischen Presswerken wie Record Technology Incorporated oder Quality Record Pressings gefertigt werden. Als Import gelangen oft nur begrenzte Auflagen nach Europa, die entsprechend schnell vergriffen sind.

Der JazzEcho-Store konnte jetzt eine ganze Reihe solch vergriffener Alben wieder in Bestand nehmen, darunter die gesuchten audiophilen Ausgaben klassischer Alben wieund. Da auch diese Alben in überschaubaren Auflagen unsere Gefilde erreicht haben, sollte man sich nicht allzu viel Zeit lassen, wenn sie noch in der Sammlung fehlen.