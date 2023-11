Witness Me – Gospel-Power mit Jacob Collier und Shawn Mendes

„Seit Beginn meines kreativen Lebens liebe ich die menschliche Stimme und alle Musik, die darauf basiert. ‚Witness Me‘ feiert die Idee, dass es allen Menschen, und seien sie noch so unterschiedlich, genauso geht“, sagt Jacob Collier über seinen neuesten Song. “Witness Me” ist selbst für die Verhältnisse von Collier, dem kreativ sprühenden Multitalent, ein ungewöhnlicher Song. Zum einen ist es ein packender, ins Ohr gehender Pop-Gospel, zum anderen ist es ihm gelungen, drei echte Musik-Giganten ins Studio zu locken.

Neben Collier sind auf “Witness Me” der kanadische Singer-Songwriter, Mega-Star und Herzensbrecher Shawn Mendes, der britische Rap-Titan Stormzy und die 19-fach Grammy-prämierte Gospel-Legende Kirk Franklin zu hören. Aber das ist noch nicht alles: regelmäßiger Höhepunkt seiner weltweiten Shows ist ein von Collier dirigierter, improvisierter Zuschauer-Chor, bei dem seine Fans in perfekter Harmonie singen. Collier hat diesen Moment eingefangen und in das Arrangement von “Witness Me” eingebunden. So sind neben den schwergewichtigen musikalischen Gästen auch Tausende Fans Bestandteil des Songs geworden.

Jacob Collier: „Das Lied bedeutet mir sehr viel. In einer Zeit, in der es auf der Welt unzählige spaltende Kräfte gibt, hoffe ich, dass es als Erinnerung an die Kräfte dienen kann, die Menschen haben, zusammenzukommen, sich zu verstehen, einander zu tragen und das Leben in all seinen Facetten zu schätzen".

„Witness Me“ ist die aktuelle Single aus Colliers kommendem Album „Djesse Vol. 4“, dem abschließenden Teil der von Fans und Kritikern gefeierten Albumserie, die ihm Grammy-Nominierungen/Auszeichnungen und weltweite Bekanntheit gebracht hat. „Djesse Vol. 4“ erscheint am 29. Februar 2024 bei Decca Records.