Weniger kann mehr sein – Collier kündigt neues Album an

Bislang war das Jahr 2025 für Jacob Collier eine Kette spektakulärer Events: für das wie immer musikalisch vielfältige Album "Djesse Vol. 4“ erhielt er seine fünfzehnte GRAMMY-Nominierung und die zweite fürs "Album des Jahres“, bei der Verleihung ehrte er vor großem Publikum seinen verstorbenen Mentor und musikalischen Helden Quincy Jones, er trat als Headliner in der O2 Arena seiner Heimatstadt London auf, arbeitete mit 9.000 Grundschulkindern im Rahmen der britischen Chorinitiative "Young Voices“, dirigierte das National Symphony Orchestra bei einer komplett improvisierten Darbietung, veröffentlichte digital einen mit AURORA auf einem arktischen Eisberg aufgenommenen Song für Greenpeace und gab auch in Deutschland umjubelte Konzerte, auf denen er wieder Tausende Konzertbesucher zu den inzwischen legendären Publikums-Chören anleitete.

Kann man das alles mit einem neuen Album toppen? Jacob Collier hat sich entschieden, einen Gang zurückzuschalten und gerade ein intimes Akustikalbum angekündigt: “One of the things I’ve wanted to really focus on is the limitation of a single instrument. The acoustic guitar sound has been a foundational aspect of my music for as long as I can remember”. Das Album ”The Light For Days“ wird digital im Oktober und als LP und CD im Dezember erscheinen. Schon jetzt verrät Collier: „The results are warm, scrappy, imperfect, but very close to my heart”.

Jacob Collier hat nicht bewusst geplant, wann oder wie das neue Album erscheinen soll. Während eines kurzen Trips in sein heimisches London saß er im selben Jugend-Musikzimmer, in dem seine Karriere begann, umgeben von Regalen und Schubladen voller Instrumente. Dort beschloss er aus dem Moment heraus, seine fünf- und zehnsaitigen Taylor-Akustikgitarren intensiver zu erkunden. "The Light For Days“ wurde in nur vier Tagen aufgenommen und produziert und bietet ein klangliches Gegenstück zu den Gänsehaut-Momenten seiner Live-Shows, in denen alles andere abblendet und nur Jacob und ein Instrument übrigbleiben.