Herz ist Trumpf – Collier trifft Camilo

Das neue Album “Djesse Vol. 4” als exklusive signierte rote Vinyl-Edition und mehr von Jacob Collier finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Kennen Sie Camilo? In Lateinamerika stellt sich diese Frage nicht, da ist der sechsfach GRAMMY-ausgezeichnete und dreifach GRAMMY-nominierte kolumbianische Singer-Songwriter und Produzent ein Superstar. Aber nicht nur dort, sein erstes Album “Por Primera Vez” ging in vier Ländern Platin, darunter vierfach in den USA, und auch die Nachfolgealben erreichten ein riesiges Publikum.

Jacob Collier, der bekanntlich musikalisch keine Grenzen kennt, setzt sich jetzt ganz lässig auch über territoriale Grenzen hinweg, indem er mit dem lateinamerikanischen Star auf „Mi Corazón“ kollaboriert, nach „Witness Me“ (mit Shawn Mendes und Stormzy) der zweiten Singleauskopplung aus „Djesse Vol. 4“, dem abschließenden Teil der gefeierten Albumserie, die Collier GRAMMY-Nominierungen- & -Auszeichnungen und weltweite Bekanntheit gebracht hat.

Gerade hat Collier auch die beeindruckende Liste aller auf „Djesse Vol. 4“ versammelten musikalischen Gäste bekanntgegeben: neben Shawn Mendes, Stormzy, Kirk Franklin und Camilo sind das Chris Martin (Coldplay), John Legend, aespa, Madison Cunningham, D Smoke, Yelle, CHIKA, Chris Thile, Anoushka Shankar, Tori Kelly, Suzie Collier, The Metropole Orkest, Brandi Carlile, John Mayer, Lizzy McAlpine, Michael McDonald und Lawrence. Das Album erscheint am 1. März 2024.

Tour 2024