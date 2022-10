Gänsehaut garantiert – Klavierballaden quer durch den Stilgarten

Kaum etwas wurmt einen leidenschaftlichen Musiker mehr, als wenn er ein Album mit neuen Songs auf den Markt bringt und diese seinen Fans dann nicht auch live auf einer Tournee vorstellen kann. Diese bittere Erfahrung machten in den Hochzeiten der Corona-Pandemie unzählige Künstler in der ganzen Welt. Der Brite Jacob Collier war nur einer von vielen, die eine geplante Welttournee kurzfristig abblasen mussten. Nachdem sich die Lage wieder einigermaßen normalisiert hatte, brannte er also umso mehr darauf, die ausgefallenen Konzerte seiner “Djesse World Tour” nachzuholen. Und im Frühjahr 2022 konnte er dann endlich mit der schier herkulinischen Aufgabe beginnen, insgesamt 91 Auftritte in wahrlich allen Winkeln dieser Welt zu absolvieren. Ausklingen wird dieser einzigartige Konzert-Marathon, der bislang stets vor ausverkauften Häusern stattfand, aber erst im kommenden Jahr. Geplant ist da u.a. 2023 noch ein Gastspiel in Hamburg.

Für seine Fans hatte Jacob Collier vor dem Start der Tournee eine besondere Überraschung ausgeheckt: in der Mitte der Sets wollte er jedesmal eine andere Ballade aus den unterschiedlichsten Äras und Genres auf größtenteils improvisierende Weise neu interpretieren. Meist im Alleingang nur mit seiner Stimme und seinem Steinway-Flügel. Manchmal aber auch mit Gästen oder der Chor-Unterstützung des Publikums. Zu erwähnen ist noch, dass Jacob keinen dieser Songs je zuvor bei einem Konzerte oder auf einem seiner mit fünf Grammys prämierten Alben zum Besten gegeben hatte. Eine Auswahl dieser absolut fesselnden Momente erscheint nun auf zwei digitalen EPs unter dem Titel “Piano Ballads – Live From The Djesse World Tour 2022”. Sie bieten insgesamt elf Nummern mit einer Laufzeit von annähernd 100 Minuten.

“Seit ich mich erinnern kann, hat es mir immens viel Wohlgefühl und Freude bereitet, am Klavier zu sitzen und zu improvisieren”, meint Jacob Collier. “Ich habe seit langem davon geträumt, ein Album mit solchem Material zu veröffentlichen. Dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, auf meiner Tournee jeden Abend eine spontane Interpretation eines anderen Songs zu spielen – mit der Hilfe meines außergewöhnlich musikalischen Publikums. Diese elf Songs gehören zu meinen Favoriten. Ich freue mich so sehr, sie nun mit euch allen teilen zu können!”

Das Repertoire des Programms reicht von Cole Porters schmachtendem Evergreen “Ev’ry Time We Say Goodbye” über goldene Hits von Pattie Page (“Tennesse Waltz”), Frankie Valli (“Can’t Take My Eyes Off You”), Elvis Presley (“I Can’t Help Falling In Love With You”) und den Beatles (“Let It Be”) sowie Singer/Songwriter-Juwelen von James Taylor (“Carolina In My Mind”) und Dougie MacLean (“Caledonia”) bis hin zu ‘neuzeitlicheren’ Stücken von den Bee Gees (“How Deep Is Your Love”), ABBA (“Dancing Queen”), Queen (“Somebody To Love”) und Jamie Cullum (“All At Sea”). Als einzige Gäste treten bei jeweils einem Stück die aus Philadelphia stammende Sängerin Alita Moses und der norwegische Pedal-Steel-Gitarrist Stian Carstensen in Erscheinung.