1, 2, 3… 4! – Jacob Collier vollendet Album-Quartett

Jacob Collier sind mindestens so bunt wie seine Outfits. Passenderweise sind Vol. 1 – 3 seiner “Djesse”-Albumserie jetzt exklusiv im Pop, Jazz, Funk, World Music – die Songs von Multitalentsind mindestens so bunt wie seine Outfits. Passenderweise sind Vol. 1 – 3 seiner “”-Albumserie jetzt exklusiv im JazzEcho-Store als limitierte farbige LPs erhältlich.

“Djesse Vol. 1” erschien 2018 und machte als zweites Collier-Album mächtig Eindruck. Es enthält u.a. seine mit dem GRAMMY ausgezeichnete Zusammenarbeit “All Night Long” mit dem Vocal-Sextett Take 6. “Djesse Vol. 2” erschien 2019 als Doppel-LP und beinhaltet Kollaborationen mit Lianne La Havas, dodie, JoJo u.a. Die Scheibe brachte Collier für das Arrangement von „Moon River“ einen weiteren GRAMMY ein. “Djesse Vol. 3” wurde 2020 als ‘Album of the Year’ GRAMMY-nominiert und beinhaltet Kollaborationen mit Daniel Caesar, Tori Kelly, Ty Dolla $ign u.a.

Noch erfreulicher als die drei bunten LPs dürften Collier-Fans allerdings finden, dass der Künstler die langerwartete Abschlussfolge seines Album-Quartetts für den 29. Februar 2024 angekündigt hat. Ein bisschen Zahlenmagie spielt diesmal auch eine Rolle: den 29. Februar gibt es dank Schaltjahr nur alle vier Jahre!

Jacob Collier verrät noch nicht allzu viel über „Djesse Vol. 4“, außer dass es diesmal vor allen Dingen um „the power of the human voice” gehen soll. Das Albumcover wurde vom renommierten Brooklyner Künstler Dustin Yellin entworfen, der für seine Glasskulpturen bekannt ist. Das Stück fängt die Essenz von „Djesse“ ein: Tausende winziger Bilder und Zeichnungen, die Elemente der vorherigen Albumcover aufgreifen und die Idee veranschaulichen sollen, dass eins aus vielen besteht und viele zu einem zusammenkommen.

Auch auf „Djesse Vol. 4“ werden sich wieder Gaststars tummeln, bestätig sind bis jetzt John Mayer, Lizzy McAlpine und Brandi Carlile. Ein Duett mit Brandi Carlile, die Ballade „Little Blue“, ist auch zugleich die erste Single aus dem kommenden Werk.