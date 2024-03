Irreversible Entanglements beim Tiny Desk

Das Album “Protect Your Light” auf LP und weiteres finden finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Seit beinahe zehn Jahren mischen Irreversible Entanglements mit ihren atemberaubenden Live-Auftritten und abenteuerlichen Alben nun schon die internationale Jazzszene auf. Das Quintett um die Spoken-Word-Künstlerin Camae Ayewa (a.k.a. Moor Mother), die als “Internationale Künstler:in des Jahres” mit dem Deutschen Jazzpreis 2023 ausgezeichnet wurde, ist so etwas wie eine abgespeckte, zeitgenössische Reinkarnation des afrofuturistischen Sun Ra Arkestra. Bei ihrem “Tiny Desk Concert” am 26. Februar stellten Irreversible Entanglements vor allem Songs ihr vierten Albums “Protect Your Light” vor, das im September 2023 bei Impulse! Records erschienen ist. Nach einer kurzen raschelnden Percussion-Intro nimmt das Kollektiv die Hörer/innen auf eine rund halbstündige, ununterbrochene Achterbahnfahrt mit, bei dem es aus völlig freien Passagen immer wieder urplötzlich strukturierte, groovende Songs herausschält. Als Gast brachten Camae Ayewa, Trompeter Aquiles Navarro, Saxofonist Keir Neuringer, Bassist Luke Stewart und Drummer Tcheser Holmes zu ihrem “Tiny Desk Concert” ddie Stimmgewalt Kyle Kidd mit.