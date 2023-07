Melancholie und Lebensfreude – neues Video von Harold López-Nussa

Das Album “Timba a la Americana” auf LP und als exklusive White Label LP finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“Mal du Pays” heißt die Ballade, die Pianist und Komponist Harold López-Nussa als zweite Auskopplung aus seinem kommenden Blue Note-Debüt “Timba a la Americana” ausgewählt hat. Innerhalb des sprühend lebendigen Albums voll lateinamerikanischer Energie fällt “Mal du Pays” ein wenig aus dem Rahmen. Inspiriert wurde die Komposition von der kürzlich in die Tat umgesetzten Entscheidung des Pianisten, seine kubanische Heimat zu verlassen und in Frankreich ein neues Leben zu beginnen.

Das von Mundharmonika-Virtuose Grégoire Maret mit einfühlsamem Understatement wiedergegebene Thema ist durchdrungen von der bittersüßen Sehnsucht, die die Brasilianer “Saudade” nennen. “Das bin ich, wenn ich auf Kuba zurückblicke”, sagt López-Nussa. “Ich denke an unser Leben dort, an meine Freunde und an die Musik, die wir gemacht haben. Als mir die Melodie einfiel, war es nur ein kleines, fast barockes Thema. Ich erinnere mich, dass ich dann beim Spielen dachte, wir müssen unbedingt in eine sehr langsame Rumba einsteigen, einen Groove, den ich mein ganzes Leben lang gehört habe. Er ist sozusagen der Puls des Viertels, in dem ich in Havanna geboren wurde. In mir löst dieser Rhythmus immer etwas Tiefes und Melancholisches aus. Es ist nur eine Rumba, aber auch ein Teil von etwas Mystischem, Alten.”

Produziert von Michael League (Snarky Puppy), präsentiert das Album “Timba a la Americana” ab dem 25. August zehn neue Originalkompositionen des weltweit geschätzten López-Nussa, aufgenommen mit einer eingeschworenen Band aus dem o.g. Grégoire Maret, Luques Curtis am Bass, Bárbaro “Machito” Crespo an den Congas und Harolds Bruder Ruy Adrián López-Nussa am Schlagzeug.

