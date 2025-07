Ein Kubaner in Paris – Harold López-Nussa kündigt zweites Blue-Note-Album an

Auf “Timba A La Americana”, seinem Debütalbum für Blue Note, brannte der kubanische Pianist Harold López-Nussa 2023 mit Unterstützung von Produzent Michael League (Snarky Puppy) ein wahres musikalisches Feuerwerk ab. Auf "Nueva Timba“, dem zweiten Blue Note-Album des nach Frankreich übersiedelten Ausnahmepianisten, wird im September ausgefeilter, technisch atemberaubender Jazz auf verschiedene Epochen kubanischer Musikgeschichte treffen. Ein erster Appetitmacher ist bereits jetzt zu hören: auf "Bonito y Sabroso“ kondensiert López-Nussa die Kraft der legendären Benny Morés Big Band in ein Small-Group-Arrangement und fügt dann seinem akustischen Ensemble moderne, elektronische Beats von José Angel Blanco, alias El Negro WADPRO, hinzu.

Weitere Highlights des Albums werden “Niña Con Violin“, geschrieben von López-Nussas Onkel, dem gefeierten Pianisten Ernán López-Nussa, ein modernes Arrangement von Ernesto Lecuonas berühmtem „Gitanerias“ und López-Nussas Original „Cerca y Lejos“ sein, das Anklänge an Chick Coreas frühe Fusion-Ära aufweist.

Aufgenommen wurde das neue Album im berühmten Pariser Jazz Club Le Duc des Lombards, erneut mit López-Nussas unübertroffenen Mitstreitern, seinem Bruder Ruy Adrian López-Nussa am Schlagzeug, Luques Curtis am Bass und dem französischen Mundharmonika-Virtuosen Grégoire Maret. Trotz aller technischen Finesse und überwältigenden Professionalität ist die Liveaufnahme, die López-Nussa im Studio mit Overdubs abgerundet hat, aber auch eine emotionale Reise – eine persönliche Musiker-Biografie, die von einschneidenden, oft schmerzhaften Lebensveränderungen erzählt. ”Nueva Timba“ bebildert mit einer Vielzahl von Rhythmen und Melodien die Geschichte eines Mannes auf der Reise: Ein junger Vater, der seinen Weg in einem neuen Land sucht und seine Heimat mit herzzerreißender Intensität vermisst. Das Album erscheint am 5. September.