Album im April – Claytons Harmonie-Experiment

Den 11. April dürfen sich Fans des Jazz-Pianos fett im Kalender anstreichen, denn dann veröffentlicht Gerald Clayton mit seinem dritten Blue-Note-Album sein bislang vermutlich ungewöhnlichstes Werk. Auf “Ones & Twos“ wird er nicht nur am Klavier zu hören sein, sondern auch an Rhodes, Orgel, Kinderklavier und Synthesizer. Mit ihm sind Vibraphonist Joel Ross, Flötistin Elena Pinderhughes, Trompeter Marquis Hill und Schlagzeuger Kendrick Scott mit Post-Postproduktion von Kassa Overall zu hören.

”‘Ones & Twos‘ ist ein Experiment – ​​eine Idee, die von der DJ-Kunst des Schallplatten-Auflegens inspiriert ist“, sagt Clayton. “Mir schwebte ein Album vor, bei der die A-Seite gleichzeitig mit der B-Seite abgespielt werden kann – eine Anspielung auf den Moment im Club, in dem der DJ von einem Song zum nächsten wechselt und man zwei separate Stücke gleichzeitig hört.“

”Ones & Twos“ auf wird auf LP, CD und digital wie üblich aus Einzeltracks bestehen, der Titel "Angels Speak“ ist schon jetzt veröffentlich worden und vermittelt einen ersten Eindruck von der Klangästhetik des Albums. Später dieses Jahr wird Gerald Clayton dann in einem zweiten Schritt die kombinierten, überlagerten Tracks veröffentlichen und damit das Endergebnis seines Experiments enthüllen. Clayton: "Ist es möglich, dass zwei verschiedene Melodien harmonisch nebeneinander existieren? Wird die eine unweigerlich zur Gegenmelodie der anderen – zur Unterstützung der dominanteren Melodie? Was lehrt uns das Experiment über das Zusammenleben im weiteren Sinne?“ Eine spannende Fragestellung, die weit über die Welt der Musik hinausgeht.