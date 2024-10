Nicht nur New York, New York – Sinatras andere City-Hymne demnächst als Deluxe-Edition

Das Album auf LP und mehr von Frank Sinatra finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Als sich Frank Sinatra und Produzent Quincy Jones 1984, zwanzig Jahre nach dem Album “It Might As Well Be Swing”, erstmals wieder für eine gemeinsame Albumproduktion im Studio trafen, hielt die Musikwelt die Luft an. Eine Bigband aus Top-Musikern und prominente Gäste wie George Benson, Lionel Hampton und Bob James waren zusammengekommen um das Treffen der beiden Entertainment-Giganten angemessen zu unterstützen.

"L.A. Is My Lady” schaffte es auf Platz 58 der Billboard-Pop- und auf Platz 8 der Jazz-Charts. Der für Sinatra ungewöhnlich poppige Titelsong, der es sogar auf eine MTV-Rotation brachte, und die restlichen Titel im klassischen Swing-Stil gehören längst zu den beliebtesten Alben des Sängers.

Am 25. Oktober erscheint das Album nun neu als "40th Anniversary Deluxe Edition” und wurde dafür vom damaligen Tonmeister Larry Walsh neu remixed. Die CD-Version beinhaltet zusätzlich sechs alternative Versionen der Albumtracks “Mack The Knife”, “Body And Soul”, “After You’ve Gone” und "How Do You Keep The Music Playing”, von denen drei ihre Weltpremiere feiern.