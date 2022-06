Next stop: Watertown – Sinatra-Kultalbum remastered im Juni

Dieses Album als LP (inkl. Poster) und weitere finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Seine künstlerische Vielseitigkeit und seinen Wagemut bewies Frank Sinatras 1970 einmal mehr mit seinem bemerkenswerten Album “Watertown”. Hier war er zur Abwechslung mal nicht mit Swing oder Balladen aus dem American Songbook zu hören, und auch nicht mit Versionen bekannter Pop-Songs, wie sie ab den späten Sechziger Jahren den Weg in sein Repertoire fanden. Stattdessen schlüpfte er mit zehn Pop-Songs in eine Rolle, die von seinem wirklichen Charakter nicht weiter hätte entfernt sein können. “Watertown” war eine dramatische stilistische Wende in Sinatras Karriere, eine Konzept-LP, die die ergreifende Geschichte eines Arbeiters mit Kindern erzählt, dessen Frau ihn und die Kleinstadt Watertown verlassen hat.

Als “Watertown” im März 1970 erstmals veröffentlicht wurde, waren weder Sinatras Fans noch die Kritiker auf einen so radikalen künstlerischen Richtungswechsel vorbereitet. Aber mit der Zeit hat das Album immer mehr an Statur und Ruf gewonnen. 2007 beschrieb The Guardian es als “eines von seinen größten Meisterwerken”. Dem Ruf des Albums wird sicher auch eine Neuauflage zugutekommen, die für den 3. Juni angekündigt ist, da erscheint “Watertown” als neu gemischte und remasterte Ausgabe, auf Vinyl in ursprünglicher Albumsequenz und auf CD mit acht Bonustracks und ausführlichem Booklet.