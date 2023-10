70 Jahre Sinatra auf Capitol – LP-Boxset angekündigt

“Frank Sinatra Platinum” heißt die limitierte 4-LP-Box, die ab dem 27. Oktober den 70. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung von Frank Sinatra bei Capitol Records feiert, einen Moment, der dessen Karriere veränderte und seinen Ruf als einer der größten Musik-Interpreten aller Zeiten festigte. Von 1953 bis 1962 nahm Sinatra mehr als dreihundert Songs für Capitol auf, die meisten davon waren auf den bahnbrechenden „Konzeptalben“ enthalten, eine Idee die Sinatra selbst entwickelt hatte.

„Frank Sinatra Platinum“ bietet mit 44 Songs einen Querschnitt seiner besten und beliebtesten Capitol-Tracks, vom lässigen „I’ve Got You Under My Skin“ und dem swingenden „Come Fly With Me“ bis zum melancholischen „Only The Lonely“, allesamt Höhepunkte nicht nur Sinatras Oeuvre, sondern der klassischen Popmusik an sich. Ebenfalls enthalten sind Archiv-Raritäten, darunter alternative Takes, die einmal mehr Sinatras ganze künstlerische Brillanz bei der Studioarbeit enthüllen.

Platinum“ wurde von Charles Pignone, Präsident von Frank Sinatra Enterprises, zusammengestellt. Eine exklusive Edition enthält zusätzlich zwei Lithographien von Sinatra-Fotos aus der Capitol-Ära und ist exklusiv im Playlists streamen kann jeder, diese vier wohlklingenden, remasterten LPs sind dagegen in einem elegant gestalteten Hardcover-LP-Buch verpackt, das auf den Innenhüllen seltene Fotos, einen einführenden Text und Zitate von Sinatra und seinen Arrangeuren enthält. „“ wurde von, Präsident von Frank Sinatra Enterprises, zusammengestellt. Eineenthält zusätzlich zwei Lithographien von Sinatra-Fotos aus der Capitol-Ära und ist exklusiv im JazzEcho-Store erhältlich.

Tracklist:

A1. Lean, Baby

A2. I’ve Got The World On A String

A3. I Get A Kick Out Of You

A4. Young At Heart

A5. Just One Of Those Things

A6. I Get Along Without You Very Well

B1. In The Wee Small Hours Of The Morning

B2. Learnin’ The Blues

B3. Love And Marriage

B4. (Love Is) The Tender Trap

B5. You Make Me Feel So Young

B6. I’ve Got You Under My Skin

C1. I Couldn’t Sleep A Wink Last Night

C2. The Lady Is A Tramp

C3. Night And Day

C4. Oh! Look At Me Now

C5. Where Are You?

C6. Witchcraft

D1. All The Way

D2. Moonlight In Vermont

D3. Come Fly With Me

D4. Only The Lonely

D5. Something’s Gotta Give

D6. All My Tomorrows

E1. Here’s That Rainy Day

E2. A Cottage For Sale

E3. High Hopes

E4. You Go To My Head

E5. The Nearness Of You

E6. Nice ‘n’ Easy

F1. River, Stay 'Way From My Door

F2. September In The Rain

F3. Blue Moon

F4. Day By Day

F5. When The World Was Young

F6. I Gotta Right To Sing The Blues

G1. Here Goes

G2. Guess I’ll Hang My Tears Out To Dry

G3. Lush Life

G4. One For My Baby

G5. Just In Time

H1. A Hole In The Head

H2. I’ve Got A Crush On You

H3. Memories Of You