Elysia Biro – Verletzlich, poetisch und intim

Mit ihrer neuen Single “Wish I Were Better” stellt Elysia Biro erneut unter Beweis, dass ihre ausdrucksvolle Stimme, unter die Haut geht, und sie eine ebenso talentierte Pianistin wie Songwriterin ist.

Auf ihrer im September veröffentlichten ersten Single “Just Wait a Minute” präsentierte die junge kanadische Sängerin, Pianistin und Songwriterin Elysia Biro eine wunderbar relaxte Rhythm ’n’ Blues-Nummer mit dezenten jazzigen Untertönen und einem Flair der 1970er Jahre. Von einer ganz anderen Seite – verletzlich, poetisch und intim – zeigt sie sich nun auf ihrer neuen Single “Wish I Were Better”, die sie im Trio mit zwei britischen Musikern aufgenommen hat: dem Altsaxofonisten Alex Bone und dem Violinisten Tom Grundy.

In dem minimalistisch instrumentierten Song erzählt sie die herzzerreißende Geschichte eines jungen, unglücklich verliebten Mädchens. “Ich schrieb den Text in einem stillen Eckchen im Haus meiner Eltern, wo ich das Gemurmel der Menschen in der Küche hören konnte, aber auch den Wind in den Bäumen”, sagt Elysia Biro. “Ich war mit schwierigen Momenten meiner Vergangenheit beschäftigt, und sobald mir die Melodie in den Kopf kam, tauchten die Worte ›I wish I were better‹ einfach auf und die anderen Zeilen kamen ganz von selbst.”

Wish I Were Better” auf YouTube veröffentlicht. Wie schon der Videoclip zu “Just Wait a Minute” wurde es am Strand einer Kleinstadt auf Vancouver Island in Kanada gedreht, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem sie aufwuchs.



Parallel zu der Single wird auch das offizielle Video zu “” auf YouTube veröffentlicht. Wie schon der Videoclip zu “” wurde es am Strand einer Kleinstadt auf Vancouver Island in Kanada gedreht, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem sie aufwuchs.

In ihrer neuen Wahlheimat Los Angeles hat Elysia in der Musikszene bereits für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Zu ihren Fans zählt der ebenfalls in L.A. lebende, bekannte amerikanische Kulturkritiker und Jazzpianist Ted Gioia. Er bezeichnete Elysia kürzlich als “hochtalentierte Sängerin, Songwriterin, Gitarristin und Pianistin“ und nahm sie in seinem beliebten Substack-Newsletter “The Honest Broker” in seine Liste mit den “30 faszinierendsten Künstler/innen des Jahres 2025” auf.