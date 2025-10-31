Elysia Biro – Christmas ohne Pathos, aber mit viel Gefühl

“The Christmas Song” ist eines der populärsten moderneren Weihnachtslieder. Seit der Erstaufnahme durch das legendäre Nat King Cole Trio im Jahr 1946 haben unzählige Sängerinnen und Sänger der verschiedensten Genres diesen Weihnachtsklassiker immer wieder neu interpretiert. Doch nicht allen ist dies immer so charmant gelungen wie jetzt Elysia Biro. Anstelle opulenter Streicherbegleitung setzt die junge Sängerin, Songwriterin und Pianistin bei ihren beiden Versionen auf schlanke Arrangements. Ohne jegliches Pathos, aber mit sehr viel Gefühl. Einmal geht sie das Stück im Trio mit dem Kontrabassisten Nicholas Clark und dem Schlagzeuger Abe Rounds jazzig swingend und fröhlich an (“The Christmas Song – Cheery & Bright”), dann lässt sie es im Alleingang am Klavier wiederum warm und gemütlich klingen (“The Christmas Song – Warm & Cozy”). Beide Male bezaubert sie einen dabei mit ihrer intonationssicheren und erstaunlich modulationsfähigen, ausdrucksstarken Stimme, von der man sicher noch viel hören wird.

