Zeitreise nach Hollywood – unveröffentlichtes Ella-Konzert angekündigt

Die berühmten Songbook-Alben von Ella Fitzgerald sind Evergreens des Jazzgesangs, die in regelmäßigen Neuauflagen und inzwischen auch digital immer wieder alte und neue Fans finden. Ellas mitreißende Interpretation der besten Songs von Komponisten wie Irving Berlin, Rodgers & Hart, Cole Porter und natürlich George & Ira Gershwin sind bis heute unübertroffene Studioproduktionen. Dass Ella Fitzgerald am 16. August 1958 ihr Irving Berlin Songbook zusammen mit dem großartigen Arrangeur und Orchesterleiter Paul Weston in der berühmten Hollywood Bowl auch einmal live aufgeführt hat, war längst in Vergessenheit geraten.

Jetzt wurde in der Privatsammlung von Ellas Manager Norman Granz ein Stereo-Mitschnitt dieses ganz besonderen Abends entdeckt und von Produzent und Toningenieur Gregg Field bestmöglich digital aufbereitet. Auf der am 24. Juni erscheinenden LP, CD und dem digitalen Album laden Ella, Paul Weston und das fabelhafte Hollywood Bowl Pops Orchestra nun also posthum zum live aufgeführten Irving Berlin Songbook ein, einem Abend voller Swing, sentimentaler Balladen, unsterblicher Ohrwürmer und Jazzgesang von Weltklasse.