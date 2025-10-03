Jukebox Ella Vol. 2 – die Ella-Party geht weiter

Als Verve 2003 die Doppel-CD “Jukebox Ella“ veröffentlichte, waren viele Fans erstaunt, wie viele Singles die „First Lady Of Jazz“ im Laufe ihrer Verve-Karriere veröffentlicht hatte. Als Ella Fitzgerald 1956 für Norman Granz und sein neu gegründetes Label Verve Records erstmals in ein Aufnahmestudio ging, nahm sie nicht – wie viele meinen – gleich das legendäre “The Cole Porter Song Book” auf, sondern zunächst einmal vier Singles. Auch in den sich daran anschließenden Verve-Jahren nahm Ella neben ihren weltbekannten Alben immer wieder Singles auf, mit denen sie und ihr Produzent die Charts erobern wollten.
Die erste “Jukebox Ella”-Kollektion enthielt sämtliche Ella-Singles, damals wirklich nur als Singles erschienen waren. Das Repertoire reflektierte perfekt die vielen Facetten Ellas musikalischer Persönlichkeit: sentimentale Balladen, swingende Bigband-Nummern, Bossas, Chachachá, aber auch Skurrilitäten wie den von Ella selbst geschriebenen Beat-Song “Ringo Beat” (ihre Antwort auf die US-Invasion der Beatles) oder die in Deutsch gesungene Versionen von “You’re Driving Me Crazy” (“Ich fühle mich Crazy”) und “Mr. Paganini”.
Aber das war noch nicht alles! Die Ella-Party geht am 14. November weiter mit ”Jukebox Ella: The Complete Verve Singles, Volume 2″, das 3-CD-Set versammelt alle Ella-Singles, die damals parallel auch auf Alben erschienen, von swingenden Jazz-Klassikern über Blues-Hits wie „See See Rider“ bis hin zu Pop-Songs wie „Hello, Dolly!“ und „A Hard Day’s Night“ von den Beatles. 50 Singles und nahezu drei Stunden Musik auf 3 CDs im Digipak mit ausführlichem Booklet.
CD 1
1 It’s All Right With Me 3:07
2 Let’s Do It (Let’s Fall In Love) 3:34
3 What Is This Thing Called Love? 2:05
4 All Of You 1:44
5 Stars Fell On Alabama 3:32
6 Can’t We Be Friends? 3:46
7 Manhattan 2:52
8 Stairway To The Stars 2:52
9 Goody Goody 2:31
10 St. Louis Blues 4:02
11 Stompin' At The Savoy (Parts 1 & 2) 7:15
12 What Will I Tell My Heart? 3:33
13 Midnight Sun 3:59
14 Teardrops From My Eyes 3:48
15 Little Jazz 3:06
16 They Can’t Take That Away From Me 3:11
17 Oh, Lady Be Good! 4:02
18 I’ve Grown Accustomed To His Face 3:05
CD 2
1 I’m Through With Love 3:46
2 Let’s Call The Whole Thing Off 4:29
3 You Make Me Feel So Young 2:22
4 Like Young 3:03
5 Cool Breeze 2:00
6 Beat Me Daddy, Eight To The Bar 2:31
7 Gone With The Wind 2:33
8 Lorelei 3:19
9 Mack The Knife 5:02
10 How High The Moon (Parts 1 & 2) 7:09
11 I Can’t Give You Anything But Love 3:31
12 Reach For Tomorrow 2:28
13 Jingle Bells 2:23
14 Good Morning Blues 3:16
15 (You’ll Have To Swing It) Mr. Paganini 4:05
16 You’re Driving Me Crazy 3:27
17 Cry Me A River 4:14
18 Clap Hands! Here Comes Charley! 2:43
CD 3
1 I’ll Always Be In Love With You 2:50
2 I Could Have Danced All Night 2:22
3 Shiny Stockings 3:36
4 Into Each Life Some Rain Must Fall 3:22
5 See See Rider 2:43
6 Trouble In Mind 3:35
7 Can’t Buy Me Love 2:37
8 Hello, Dolly! 2:52
9 And The Angels Sing 4:01
10 A Hard Day’s Night 3:23
11 Duke’s Place 4:14
12 Imagine My Frustration (Parts 1 & 2) 4:51
13 Whisper Not 3:01
14 Old Macdonald 2:14