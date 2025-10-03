Jukebox Ella Vol. 2 – die Ella-Party geht weiter

Als Verve 2003 die Doppel-CD “Jukebox Ella“ veröffentlichte, waren viele Fans erstaunt, wie viele Singles die „First Lady Of Jazz“ im Laufe ihrer Verve-Karriere veröffentlicht hatte. Als Ella Fitzgerald 1956 für Norman Granz und sein neu gegründetes Label Verve Records erstmals in ein Aufnahmestudio ging, nahm sie nicht – wie viele meinen – gleich das legendäre “The Cole Porter Song Book” auf, sondern zunächst einmal vier Singles. Auch in den sich daran anschließenden Verve-Jahren nahm Ella neben ihren weltbekannten Alben immer wieder Singles auf, mit denen sie und ihr Produzent die Charts erobern wollten.

Die erste “Jukebox Ella”-Kollektion enthielt sämtliche Ella-Singles, damals wirklich nur als Singles erschienen waren. Das Repertoire reflektierte perfekt die vielen Facetten Ellas musikalischer Persönlichkeit: sentimentale Balladen, swingende Bigband-Nummern, Bossas, Chachachá, aber auch Skurrilitäten wie den von Ella selbst geschriebenen Beat-Song “Ringo Beat” (ihre Antwort auf die US-Invasion der Beatles) oder die in Deutsch gesungene Versionen von “You’re Driving Me Crazy” (“Ich fühle mich Crazy”) und “Mr. Paganini”.

Aber das war noch nicht alles! Die Ella-Party geht am 14. November weiter mit ”Jukebox Ella: The Complete Verve Singles, Volume 2″, das 3-CD-Set versammelt alle Ella-Singles, die damals parallel auch auf Alben erschienen, von swingenden Jazz-Klassikern über Blues-Hits wie „See See Rider“ bis hin zu Pop-Songs wie „Hello, Dolly!“ und „A Hard Day’s Night“ von den Beatles. 50 Singles und nahezu drei Stunden Musik auf 3 CDs im Digipak mit ausführlichem Booklet.

CD 1

1 It’s All Right With Me 3:07

2 Let’s Do It (Let’s Fall In Love) 3:34

3 What Is This Thing Called Love? 2:05

4 All Of You 1:44

5 Stars Fell On Alabama 3:32

6 Can’t We Be Friends? 3:46

7 Manhattan 2:52

8 Stairway To The Stars 2:52

9 Goody Goody 2:31

10 St. Louis Blues 4:02

11 Stompin' At The Savoy (Parts 1 & 2) 7:15

12 What Will I Tell My Heart? 3:33

13 Midnight Sun 3:59

14 Teardrops From My Eyes 3:48

15 Little Jazz 3:06

16 They Can’t Take That Away From Me 3:11

17 Oh, Lady Be Good! 4:02

18 I’ve Grown Accustomed To His Face 3:05

CD 2

1 I’m Through With Love 3:46

2 Let’s Call The Whole Thing Off 4:29

3 You Make Me Feel So Young 2:22

4 Like Young 3:03

5 Cool Breeze 2:00

6 Beat Me Daddy, Eight To The Bar 2:31

7 Gone With The Wind 2:33

8 Lorelei 3:19

9 Mack The Knife 5:02

10 How High The Moon (Parts 1 & 2) 7:09

11 I Can’t Give You Anything But Love 3:31

12 Reach For Tomorrow 2:28

13 Jingle Bells 2:23

14 Good Morning Blues 3:16

15 (You’ll Have To Swing It) Mr. Paganini 4:05

16 You’re Driving Me Crazy 3:27

17 Cry Me A River 4:14

18 Clap Hands! Here Comes Charley! 2:43

CD 3

1 I’ll Always Be In Love With You 2:50

2 I Could Have Danced All Night 2:22

3 Shiny Stockings 3:36

4 Into Each Life Some Rain Must Fall 3:22

5 See See Rider 2:43

6 Trouble In Mind 3:35

7 Can’t Buy Me Love 2:37

8 Hello, Dolly! 2:52

9 And The Angels Sing 4:01

10 A Hard Day’s Night 3:23

11 Duke’s Place 4:14

12 Imagine My Frustration (Parts 1 & 2) 4:51

13 Whisper Not 3:01

14 Old Macdonald 2:14