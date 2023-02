Konzertereignis – Diana Krall kommt nach Deutschland

Entschleunigung scheint bei Diana Krall nicht nur musikalisch ein Motto zu sein. Ihre subtil swingende Musik und unter die Haut gehenden Balladeninterpretationen haben sie an die Spitze der internationalen Jazzszene gebracht und bis heute dort gehalten. Und das obwohl sie auch die Frequenz ihrer Tourneen und Albumveröffentlichungen in letzter Zeit entschleunigt hat. Aber wer mag das einer zweifachen Mutter, zudem noch zu Corona-Zeiten, vorwerfen.

Zumindest für Freunde von Diana Kralls Bühnenpräsenz hat jetzt das Warten ein Ende, denn im Mai wird sie in Berlin, Düsseldorf, Genf, Zürich und Wien zu erleben sein. Zu erwarten ist ein Programm aus Highlights ihrer vielen, teilweise legendären Alben. Ihre bislang letzte Albumveröffentlichung, die Zusammenstellung „This Dream Of You“ (2020) war ja bereits eine erlesene Sammlung vorher unveröffentlichter Liebhaberstücke und Perlen, die sie mit Produzent Tommy LiPuma aufgenommen hatte.