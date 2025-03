Album im April – Black Bird am Sax

Mit verschiedenen Ensembles – von seinem Octet über das World Saxophone Quartet bis hin zur Big Band – hat der Amerikaner David Murray Modern Jazz und Avantgarde mit Einflüssen aus der gesamten Bandbreite des Jazz zusammengebracht und das Genre maßgeblich mitgeprägt. 2024 hat er mit Pianistin Marta Sanchez, Bassist Luke Stewart und Schlagzeuger Russell Carter ein neues Quartett gegründet und einen Vertrag mit dem legendären Coltrane-Label Impulse! Records abgeschlossen. Für ihr dortiges Debütalbum haben Murray und Quartett sich von Musik inspirieren lassen, die älter als die Menschheit ist: dem Vogelgesang.

Das am 25. April erscheinende Albumist Teil des musikübergreifenden, sechs der acht Originale komponierte Murray in einem Künstler-Retreat in den Adirondack Mountains, inmitten von Seen, Wäldern und endlosem Himmel. Am Anfang des Schreibprozesses standen drei Gedichte von, die auf dem letzten Titel des Albums auch mit einer Spoken-Word-Performance zu hören ist.