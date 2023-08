Weniger ist mehr – Chris Botti kündigt neues Album an

„Weniger ist mehr” lautet eine vielgehörte Binsenweisheit. Dass die auch immer wieder den Nagel auf den Kopf trifft, will Trompeter Chris Botti mit seinem ersten Album für Blue Note Records beweisen, das am 20.10. erscheint. Seinen Namen kann man leicht mit einer ganzen Batterie von Superlativen in Verbindung bringen: er ist ein GRAMMY-Gewinner, seit drei Jahrzehnten einer der weltweit erfolgreichsten Instrumentalisten zwischen Jazz und Pop, und er hat mit einigen der größten Stars des Planeten zusammengearbeitet, darunter Sting, Paul Simon, Lady Gaga, Tony Bennett, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Bette Midler, Joni Mitchell, Steven Tyler, Andrea Bocelli, Herbie Hancock, Yo-Yo Ma und vielen anderen. Er stand an der Spitze internationaler Jazz-Charts, gewann Gold- und Platin-Auszeichnungen und war Solist mit symphonischen Orchestern in der Carnegie Hall, der Hollywood Bowl und dem Sydney Opera House.

Was will man da noch erreichen? Auf seinem kommenden Blue-Note-Debüt hat Chris Botti sich jetzt entschieden, den musikalischen „Reset-Knopf“ zu drücken. Das vielversprechend „Vol. 1“ benannte Album führt Botti auf dem bekanntesten Jazz-Label der Welt zurück zu seinen Jazz-Wurzeln. Mit kleiner Besetzung und meditativen, tiefenentspannten Interpretationen von Jazz-Standards und Balladen will er vor allen Dingen die melodische Schönheit der Originale herausarbeiten. Botti umkreist sie mit elegantem Ton, fast so als würde er auf seinem Instrument singen. Dabei hat er so unterschiedliche Titel wie Miles Davis’ “Blue In Green” und Coldplays “Fix You” ausgewählt.

Als erste Single ist gerade der Standard „Old Folks“ erschienen. Nicht falsch verstehen: dieser Botti-Sound ist nicht nur für „Old Folks“ gedacht, sondern mit perfektem Trompetenklang, schlafwandlerischem Zusammenspiel der Musiker (u.a. Pianist Taylor Eigsti und Drummer Vinnie Colaiuta) und intensiver, melancholischer Grundstimmung einfach zeitlos perfekt.